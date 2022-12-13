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ПОЛІТИКА

Президент України і голова Європейської ради обговорили фінансову допомогу та санкції проти рф

13 грудня 2022, 15:19
Президент України і голова Європейської ради обговорили фінансову допомогу та санкції проти рф
зеленський телефон макрон
Сторони обговорили роль ЄС та держав-членів у реалізації "формули миру" для України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони обговорили новий санкційний пакет проти росії та фінансову допомогу.

Про це Президент України повідомив у Telegram.

Володимир Зеленський подякував Шарлю Мішелю за запрошення виступити на засіданні Європейської ради та за фінансову допомогу Україні.

"Дякую за збільшення на 2 млрд євро Європейського фонду світу та розблокування нової фінансової програми у розмірі 18 млрд євро", - зазначив президент.

Він наголосив на необхідності швидкого схвалення 9-го пакету санкцій проти рф, а також поінформував Шарля Мішеля про прогрес у виконанні рекомендацій Європейської комісії.

Також сторони обговорили роль ЄС та держав-членів у реалізації "формули миру" для України.

Раніше голова Євроради Шарль Мішель повідомив у своєму листі-запрошенні главам держав та урядів країн Євросоюзу, що саміт ЄС, який має відбутися у Брюсселі 15 грудня, планується провести як одноденне засідання, на якому учасники зосередяться на стратегічних питаннях і Україна, як завжди, буде у центрі уваги.   


ЄСПрезидент УкраїниРада ЄвропиБрюсельШарль Мішель

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