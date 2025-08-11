Президент України провів переговори з прем'єром Індії щодо війни та санкцій проти росії

Лідери також планують особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні, 11 серпня, що провів тривалу телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

"Поінформував про російські атаки на наші міста й села, про вчорашній обстріл автобусної станції в Запоріжжі. Десятки людей постраждали. Свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові. І це в той час, коли нарешті зʼявилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, росія показує тільки бажання продовжувати окупацію та вбивства", — написав Зеленський.

Президент додав, що важливо, що Індія підтримує прагнення України до миру та погоджується з принципом, що питання, які стосуються України, повинні вирішуватися лише за її участі.

"Також ми детально говорили про санкції проти росії. Відзначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал та здатність фінансувати продовження цієї війни. Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на росію, надсилав москві відповідні сигнали", — зазначив Зеленський.