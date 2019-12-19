Президент України створив Раду розвитку громад та територій і очолив її

Указ також доручає обласним та Київській міській держадміністраціям створити ради розвитку громад та територій на чолі з головами відповідних місцевих держадміністрацій

Згідно з текстом положення, головними завданнями ради є вивчення соціально-політичних і соціально-економічних процесів у регіонах, формулювання пріоритетів державної регіональної політики, налагодження взаємодії державних органів із органами місцевого самоврядування, реалізація реформи місцевого самоврядування, моніторинг виконання актів президента з питань регіональної політики, аналіз законодавства з питань регіонального розвитку та інше.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради розвитку громад та територій, який покликаний підвищити ефективність державної регіональної політики, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Указ підписано 18 грудня та розміщено на сайті глави держави у четвер.

"Із метою сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів із органами місцевого самоврядування у питаннях вироблення пріоритетів державної регіональної політики та механізмів сталого розвитку територіальних громад із урахуванням стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування та новітніх підходів у сфері регіонального розвитку, вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: створити Раду розвитку громад та територій як консультативно-дорадчий орган при президентові України", - зазначено у тексті документа.

Указ також доручає обласним та Київській міській держадміністраціям створити ради розвитку громад та територій на чолі з головами відповідних місцевих держадміністрацій.

Документ анулює дію трьох указів, які підписав п'ятий президент України Петро Порошенко, що створювали Ради регіонального розвитку та регулювали порядок їхньої роботи.

Крім того, указ доручає затвердити Положення про Раду розвитку громад та територій, яке затверджує цілі, повноваження та склад ради.

Згідно з текстом положення, головними завданнями ради є вивчення соціально-політичних і соціально-економічних процесів у регіонах, формулювання пріоритетів державної регіональної політики, налагодження взаємодії державних органів із органами місцевого самоврядування, реалізація реформи місцевого самоврядування, моніторинг виконання актів президента з питань регіональної політики, аналіз законодавства з питань регіонального розвитку та інше.

Серед повноважень Ради - розсилка запитів на інформацію, документів і матеріалів від державних органів, органів місцевого самоврядування, комерційних структур, установ і громадських організацій, створення робочих груп для детальної розробки окремих питань, право запрошувати на засідання представників держорганів, органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій та інших експертів, а також залучати співробітників різних структур і незалежних експертів до розгляду питань регіонального розвитку.

Очолює Раду президент України, його заступником на посаді голови Ради стає один із заступників голови Офісу президента.

Призначається також виконавчий секретар ради, який очолює виконавчий комітет, відповідальний за матеріальне та інформаційне забезпечення роботи ради та моніторинг реалізації ухвалених рішень.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

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