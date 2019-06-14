Президент внесе зміни до Конституції, якими мають передбачити існування незалежних регуляторів в Україні

Так Герус відреагував на рішення Конституційного суду, який визнав неконституційним закон про Національну комісію

Президент України Володимир Зеленський планує внести зміни до Конституції для того, щоб передбачити у Конституції існування в Україні незалежних регуляторів та антикорупційних органів.

Так Герус відреагував на рішення Конституційного суду, який визнав неконституційним закон про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. За словами Геруса, у команді президента хочуть передбачити у конституції існування інституцій зі спеціальним статусом, таких як НКРЕКП, повідомляє "Громадське".

Герус також зазначив, що рішення конституційного суду набуде чинності 1 січня 2020 року, адже Конституційний суд відклав дату визнання неконституційним закону про НКРЕКП до 31 грудня 2019 року.

Нагадаємо, що НКРЕКП створили указом президента у 2014 році. Пізніше, 22 вересня 2016 року Верховна Рада ухвалила закон про НКРЕКП, яким визначила загальні підстави діяльності органу та обрання його членів. Закон про НКРЕКП визнали неконституційним.