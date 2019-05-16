Президент ввів у дію рішення РНБО про організацію планування в оборонці

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2019 року "Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України"

Президент Петро Порошенко увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 16 травня про організацію планування в секторі безпеки і оборони України.

Відповідний указ №225/2019опублікований на сайті Глави держави, повідомляє "Укрінформ".

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2019 року "Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України", - ідеться в документі.

Згідно з рішенням РНБО, з метою практичного виконання завдань з реалізації курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію, впровадження в систему планування єдиних процедур та правил, необхідних для підвищення ефективності сектору безпеки і оборони, для нейтралізації реальних та потенційних загроз національній безпеці України, дотримання цілісності, узгодженості та системності в опрацюванні документів за сферами національної безпеки, а також вжиття комплексу невідкладних заходів, спрямованих на підвищення обороноздатності держави з урахуванням наявних державних ресурсів” будуть проведені оборонний огляд та низка інших оглядів у сфері безпеки й оборони.

Крім того, Кабінет міністрів має затвердити до 30 серпня прогнозні показники видатків державного бюджету на середньострокову перспективу з орієнтовним їх розподілом для складових сектору безпеки і оборони.

Державні органи, відповідальні за проведення вказаних оглядів, повинні подати висновки з оцінки безпекового середовища на середньострокову перспективу на глобальному, регіональному та національному рівнях, а також інформацію про досягнення стратегічних цілей за результатами проведення заходів реформування сектору безпеки і оборони та оцінку стану підпорядкованих структур сектору безпеки і оборони.

Також ці органи мають подати в установленому порядку у шестимісячний строк після затвердження нової Стратегії національної безпеки України та за результатами проведення відповідних оглядів на розгляд РНБО проекти стратегій за відповідними сферами національної безпеки.

Національному інституту стратегічних досліджень доручено організувати опрацювання до 30 вересня методики проведення комплексного огляду сектору безпеки і оборони та надання відповідальним за проведення оглядів державним органам науково-методичної допомоги в проведенні таких оглядів.

Нагадаємо, що посли країн "Великої сімки" закликали президента Петра Порошенка до плавної передачі влади його наступнику Володимиру Зеленському.