Президент Євроради анонсував відкриття нового переговорного кластера щодо вступу України до ЄС
Президент Європейської ради Антоніу Кошта на полях саміту НАТО провів зустріч із Зеленським, під час якої йшлося про просування України на шляху до членства в ЄС.
Про це Кошта написав у X.
Глава Євроради вказав, що рух у питанні вступу України до ЄС триває. "Незабаром має відбутися відкриття нового переговорного кластера", – зазначив він.
Кошта також вказав, що у світі поширюється підхід до примусу росії до миру силовими засобами. За його словами, це передбачає збільшення фінансової, енергетичної та військової підтримки України, а також посилення тиску на москву з метою спонукати її до реальних мирних переговорів.
"Ескалація російських атак на українські міста та інфраструктуру є доказом того, що росії не вдалося досягти своїх цілей на полі бою. Ми підтримуємо Україну на кожному етапі цього шляху", – додав він.
Нагадаємо, Угорщина раніше в односторонньому порядку блокувала схвалення результатів скринінгу кластерів 2–6 для України та Молдови, однак згодом погодилася на надсилання офіційного листа, що розпочинає процедуру відкриття шостого кластера переговорів.