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Президент Євроради анонсував відкриття нового переговорного кластера щодо вступу України до ЄС

08 липня 2026, 12:21
Президент Євроради анонсував відкриття нового переговорного кластера щодо вступу України до ЄС
Фото: з вільного доступу
Глава Євроради вказав, що рух у питанні вступу України до ЄС триває.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта на полях саміту НАТО провів зустріч із Зеленським, під час якої йшлося про просування України на шляху до членства в ЄС.

Про це Кошта написав у X.

Глава Євроради вказав, що рух у питанні вступу України до ЄС триває. "Незабаром має відбутися відкриття нового переговорного кластера", – зазначив він.

Кошта також вказав, що у світі поширюється підхід до примусу росії до миру силовими засобами. За його словами, це передбачає збільшення фінансової, енергетичної та військової підтримки України, а також посилення тиску на москву з метою спонукати її до реальних мирних переговорів.

"Ескалація російських атак на українські міста та інфраструктуру є доказом того, що росії не вдалося досягти своїх цілей на полі бою. Ми підтримуємо Україну на кожному етапі цього шляху", – додав він.

Нагадаємо, Угорщина раніше в односторонньому порядку блокувала схвалення результатів скринінгу кластерів 2–6 для України та Молдови, однак згодом погодилася на надсилання офіційного листа, що розпочинає процедуру відкриття шостого кластера переговорів.

ЄвросоюзАнтоніу КоштаВолодимир Зеленський

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