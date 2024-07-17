Президент Євроради нагадав Орбану, що його ніхто не вповноважував представляти ЄС на міжнародній арені

Шарль Мішель заперечив твердження Орбана про те, що ЄС провадив "провоєнну політику" і нагадав, що "росія є агресором, а Україна – жертвою, яка реалізує своє законне право на самооборону".

Євросоюз не відступив від позиції підтримки України і допомагатиме їй стільки, скільки буде потрібно, написав у листі від 16 липня до угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана голова Євроради Шарль Мішель. Це – відповідь на лист Орбана від 12 липня, в якому той розповів про результати свого "турне" з України до росії, Китаю та США.

Про це пише Радіо Свобода, яка отримала доступ до документа.

Мішель підкреслив, що ротаційне головування в Раді ЄС (яке в липні перейшло до Угорщини) не відіграє ролі в представництві Євросоюзу на міжнародній арені. Він додав, що взяв до уваги думки і пропозиції Орбана, але наголосив, що позиція Брюсселя стосовно України погоджена консенсусом країн ЄС і підтверджена червневим самітом.

"Ми, ЄС, підтвердили нашу непохитну прихильність підтримувати Україну та її народ стільки, скільки це буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно", – вказав Шарль Мішель.

Він нагадав Орбану, що Угорщина, хоч і головує нині в Раді ЄС, не має права виступати від імені Євросоюзу на міжнародній арені.