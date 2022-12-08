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Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський подав законопроекти про продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації.
Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію

Відповідні проекти законів з’явились на сайті Верховної Ради.

Обидва законопроекти лише сьогодні було зареєстровано. Тексту обох документів поки немає.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством загальна мобілізація та воєнний стан мали завершитися 23 серпня. Верховна рада у травні продовжувала їх на 90 днів. Воєнний стан і мобілізація були запроваджені 24 лютого у зв'язку з выйськовим второгненням країни-агресора - рф - в Україну.

Раніше повідомлялось, що Уряд схвалив стратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків

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12 08 2022 17:23
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