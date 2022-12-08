НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський подав законопроекти про продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію
Відповідні проекти законів з’явились на сайті Верховної Ради.
Обидва законопроекти лише сьогодні було зареєстровано. Тексту обох документів поки немає.
Нагадаємо, згідно з чинним законодавством загальна мобілізація та воєнний стан мали завершитися 23 серпня. Верховна рада у травні продовжувала їх на 90 днів. Воєнний стан і мобілізація були запроваджені 24 лютого у зв'язку з выйськовим второгненням країни-агресора - рф - в Україну.
Раніше повідомлялось, що Уряд схвалив стратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 08 2022 17:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Чернівцях демонтували пам'ятник радянському солдатові
- ВІДЕО У Китаї представили прототип робота-гуманоїда CyberOne
- ФОТО Продукти, проїзд, мобільний зв'язок: як змінилися ціни за місяць
- Тімоті Снайдер: влада путіна слабне
- Продавця чаїв Greenfield і TESS перевірять на причетність до росії