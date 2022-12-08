Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський подав законопроекти про продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації.

Відповідні проекти законів з’явились на сайті Верховної Ради.

Обидва законопроекти лише сьогодні було зареєстровано. Тексту обох документів поки немає.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством загальна мобілізація та воєнний стан мали завершитися 23 серпня. Верховна рада у травні продовжувала їх на 90 днів. Воєнний стан і мобілізація були запроваджені 24 лютого у зв'язку з выйськовим второгненням країни-агресора - рф - в Україну.

Раніше повідомлялось, що Уряд схвалив стратегію забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків