Президент запропонував в.о. мера Сміли продати свою "Тойоту" для погашення боргів міста за тепло
На нараді з'ясувалося, що населення сплачує за послуги ЖКГ, але місто при цьому має заборгованість, оскільки міська влада взяла на себе борги підприємства "Смілаенергоінвест" і не може впоратися з оплатою. Відзначають, що Федоренко і Цибко почали "перекладати" провину за заборгованість один на одного, повідомляє LB.ua.
"Сума, яка повинна бути оплачена перш за все, - це 3 млн гривень. Це перші кошти, які негайно потрібно заплатити за теплопостачання", - зазначає видання.
Зеленський запитав у Федоренка, чи є в нього автомобіль і який. Федоренко відповів, що "Тойота". Після цього президент порадив йому "продати авто і сплатити частину боргу".
Зеленський: "Ви ж голова?"
Федоренко: "Я секретар міськради. Виконую обов'язки [голови], так".
Зеленський: "Яка машина у вас?"
Федоренко: "У сенсі?"
Зеленський: "Машина. У сенсі автомобіль".
Федоренко: "Автомобіль - тойота".
Зеленський: "Продайте".
"Ніхто не зірве опалювальний сезон у Смілі" - додав президент.
Відзначимо: згідно з електронною декларацією про доходи, Федоренко також має автомобіль Porshe Cayenne, а його дружина - Mercedes Benz G500.
Додамо, що Президент Володимир Зеленський 31 липня призначив головою Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка.
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