Президент запропонував в.о. мера Сміли продати свою "Тойоту" для погашення боргів міста за тепло

Президент провів нараду з міською владою з приводу заборгованості за опалення

Президент Володимир Зеленський під час робочого візиту в Черкаську область заслухав віцепрем'єра Геннадія Зубко, секретаря міської ради, в.о. мера Сміли Віктора Федоренка, а також відстороненого мера Олексія Цибка з приводу опалення.

На нараді з'ясувалося, що населення сплачує за послуги ЖКГ, але місто при цьому має заборгованість, оскільки міська влада взяла на себе борги підприємства "Смілаенергоінвест" і не може впоратися з оплатою. Відзначають, що Федоренко і Цибко почали "перекладати" провину за заборгованість один на одного, повідомляє LB.ua.

"Сума, яка повинна бути оплачена перш за все, - це 3 млн гривень. Це перші кошти, які негайно потрібно заплатити за теплопостачання", - зазначає видання.

Зеленський запитав у Федоренка, чи є в нього автомобіль і який. Федоренко відповів, що "Тойота". Після цього президент порадив йому "продати авто і сплатити частину боргу".

Зеленський: "Ви ж голова?"

Федоренко: "Я секретар міськради. Виконую обов'язки [голови], так".

Зеленський: "Яка машина у вас?"

Федоренко: "У сенсі?"

Зеленський: "Машина. У сенсі автомобіль".

Федоренко: "Автомобіль - тойота".

Зеленський: "Продайте".

"Ніхто не зірве опалювальний сезон у Смілі" - додав президент.

Відзначимо: згідно з електронною декларацією про доходи, Федоренко також має автомобіль Porshe Cayenne, а його дружина - Mercedes Benz G500.

Додамо, що Президент Володимир Зеленський 31 липня призначив головою Черкаської обласної державної адміністрації Ігоря Шевченка.