Президентка ЄС провела зустріч із сенатором Гремом щодо санкцій проти кремля

Їх зустріч не анонсувалася та не значилася в жодній адженді.

Сьогодні зранку, 2 червня, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в Брюсселі провела зустріч з американським сенатором від Республіканської партії Ліндсі Гремом і обговорила майбутні санкції Євросоюзу та США проти рф.

Про це на брифінгу повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, перажає портал ЄП, яка і розказала про зустріч фон дер Ляєн та Грема.

"Я рада повідомити вам, що сьогодні вранці відбулася зустріч між президентом фон дер Ляєн та сенатором Ліндсі Гремом, і ми зможемо дуже скоро повідомити про результати зустрічі", – заявила Паула Піньо.

Зустріч фон дер Ляєн на Грема не анонсувалася та не значилася в жодному оприлюдненому порядку денному роботи президентки Єврокомісії на цей тиждень.

Раніше ми також писали, що глава МЗС Німеччини обговорить із сенатором Гремом "розгромні" санкції проти рф.