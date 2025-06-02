Президентка ЄС провела зустріч із сенатором Гремом щодо санкцій проти кремля
Сьогодні зранку, 2 червня, глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в Брюсселі провела зустріч з американським сенатором від Республіканської партії Ліндсі Гремом і обговорила майбутні санкції Євросоюзу та США проти рф.
Про це на брифінгу повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, перажає портал ЄП, яка і розказала про зустріч фон дер Ляєн та Грема.
"Я рада повідомити вам, що сьогодні вранці відбулася зустріч між президентом фон дер Ляєн та сенатором Ліндсі Гремом, і ми зможемо дуже скоро повідомити про результати зустрічі", – заявила Паула Піньо.
Зустріч фон дер Ляєн на Грема не анонсувалася та не значилася в жодному оприлюдненому порядку денному роботи президентки Єврокомісії на цей тиждень.
Раніше ми також писали, що глава МЗС Німеччини обговорить із сенатором Гремом "розгромні" санкції проти рф.