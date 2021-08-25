ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидентка Естонії Керсті Кальюлайд вважає, що Україна не зможе стати членом НАТО, доки не поверне всі окуповані території.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президентка Естонії вважає, що Україна не може стати членом НАТО до деокупації всієї території
"Естонія підтримує ПДЧ та зближення України з НАТО, але неясно, коли це стане можливим"
Керсті Кальюлайд. Фото: president.ee
Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".
"Естонія підтримує ПДЧ та зближення України з НАТО, але неясно, коли це стане можливим. Потрібно спершу дочекатися повороту історії", - зазначила Керсті Кальюлайд.
На уточнююче запитання про те, чи є відновлення контролю над всією територією передумовою вступу України до НАТО, вона відповіла ствердно: "Абсолютно! Потрібно вирішення (конфлікту).Сподіваюся, через переговори. Рано чи пізно".
Нагадаємо, що в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ
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25 08 2021 10:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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