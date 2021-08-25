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Президентка Естонії вважає, що Україна не може стати членом НАТО до деокупації всієї території

"Естонія підтримує ПДЧ та зближення України з НАТО, але неясно, коли це стане можливим"
Президентка Естонії Керсті Кальюлайд вважає, що Україна не зможе стати членом НАТО, доки не поверне всі окуповані території.
Президентка Естонії вважає, що Україна не може стати членом НАТО до деокупації всієї території Керсті Кальюлайд. Фото: president.ee

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

"Естонія підтримує ПДЧ та зближення України з НАТО, але неясно, коли це стане можливим. Потрібно спершу дочекатися повороту історії", - зазначила Керсті Кальюлайд.

На уточнююче запитання про те, чи є відновлення контролю над всією територією передумовою вступу України до НАТО, вона відповіла ствердно: "Абсолютно! Потрібно вирішення (конфлікту).Сподіваюся, через переговори. Рано чи пізно".

Нагадаємо, що в НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ

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25 08 2021 10:56
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