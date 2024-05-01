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Президенти країн Балтії у 20-ту річницю вступу до ЄС закликали почати переговори з Україною і Молдовою у червні

01 травня 2024, 15:07
Президенти країн Балтії у 20-ту річницю вступу до ЄС закликали почати переговори з Україною і Молдовою у червні
Глави балтійських країн зазначили, що підтримуватимуть країни-кандидати на їхньому євроінтеграційному шляху до повноправного членства в ЄС.

Президенти Латвії, Литви та Естонії Едгарс Рінкевичс, Гітанас Науседа та Алар Каріс у спільній заяві з нагоди 20-ї річниц вступу своїх країн до Європейського Союзу закликали ЄС розпочати у червні переговори про вступ України та Молдови в ЄС.

По це повідомляє Укрінформ. 

Глави держав зауважили, що неспровокована та невиправдана агресивна війна росії проти України нагадує, що мир у Європі не можна сприймати як належне. Міжнародна підтримка залишається вирішальною для перемоги України, яка відстоює спільні демократичні цінності та заснований на правилах світовий порядок.

"Ми підтримуватимемо країни-кандидати на їхньому євроінтеграційному шляху до повноправного членства в ЄС. Ми закликаємо до міжурядових конференцій з Україною та Молдовою та початок переговорів про вступ у червні 2024 року", – закликали президенти трьох країн.

Вони нагадали, що країни Балтії є прикладом того, як членство в Європейському Союзі сприяє модернізації та економічному розвитку, що, у свою чергу, гарантує віддачу від цих інвестицій. 

"Українці, молдовани та грузини борються за європейські цінності та європейську сім’ю як свій вирішальний вибір, у них така ж мрія, як у нас тоді", – заявили президенти.

У заяві підкреслено, що НАТО залишається основою спільної колективної оборони та безпеки, а додаткові зусилля ЄС також є незамінними для зміцнення архітектури безпеки в Європі. При цьому надзвичайно важливим є посилення оборонної промисловості, готовності та спроможності країн-членів Євросоюзу продовжувати дбати про мир і стабільність у всьому євроатлантичному регіоні.

Балтіявійна в Українівступ в ЄСросія-агресор

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