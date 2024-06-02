Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Президенти України і Сінгапуру обговорили поглиблення відносин

02 червня 2024, 20:09
Президенти України і Сінгапуру обговорили поглиблення відносин
Український президент Володимир Зеленський провів зустріч з главою Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом.

Вони обговорили перспективи поглиблення двосторонніх відносин, повідомила пресслужба українського лідера.

"Глава української держави подякував за чітку позицію Сінгапуру щодо засудження російської агресії, підтримку санкційного тиску на РФ і надану гуманітарну допомогу", - розказали в ОП.

Президент України поінформував колегу про підготовку до першого Глобального саміту миру, та наголосив на "важливості представництва всіх континентів, участі всіх країн, які поважають міжнародне право та прагнуть відновлення справедливого, всеосяжного та довготривалого миру".

Також Зеленський подякував Сінгапуру за сприяння в розвитку людського потенціалу та можливостей сектору державних послуг в Україні і окремо він відзначив зацікавленість української сторони у виведенні співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії на новий рівень.

 

Останні матеріали

Реакція бумерангу. Стратегічна поразка росії в харківській наступальній операції – Філліпс О’Брайен
Політика
Реакція бумерангу. Стратегічна поразка росії в харківській наступальній операції – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 02 червня 2024, 23:29
Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Політика
Організовуватися заради перемоги. Захід має не боятися, а бути готовим – Бен Годжес
Переклад iPress – 31 травня 2024, 12:05
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Нація вбивць. Кремль не здатен позбутися методів і звичок радянських часів – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 31 травня 2024, 08:27
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Політика
П'ять стратегічних завдань для перемоги України. Що має зробити адміністрація Байдена разом з Конгресом – доповідь CSIS
Переклад iPress – 30 травня 2024, 15:52
Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їхня позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Політика
Вибори в Британії. Чи готові лейбористи до зовнішніх викликів і яка їхня позиція щодо України? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 травня 2024, 08:30
Політика
"Смерті не існує". Панічна росія обіцяє солдатам, що вони воскреснуть відразу після смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 30 травня 2024, 01:56
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Політика
Розширити цілі західної зброї. На адміністрацію США тиснуть європейські союзники
Переклад iPress – 29 травня 2024, 16:35
На фронті
Політика
На фронті "відносна" стабільність. росіяни несуть великі втрати, але захопили одне поле і зайняли південну частину Старомайорського – Том Купер
Переклад iPress – 29 травня 2024, 12:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється