Президенти України і Сінгапуру обговорили поглиблення відносин

Український президент Володимир Зеленський провів зустріч з главою Сінгапуру Тарманом Шанмугаратнамом.

Вони обговорили перспективи поглиблення двосторонніх відносин, повідомила пресслужба українського лідера.

"Глава української держави подякував за чітку позицію Сінгапуру щодо засудження російської агресії, підтримку санкційного тиску на РФ і надану гуманітарну допомогу", - розказали в ОП.

Президент України поінформував колегу про підготовку до першого Глобального саміту миру, та наголосив на "важливості представництва всіх континентів, участі всіх країн, які поважають міжнародне право та прагнуть відновлення справедливого, всеосяжного та довготривалого миру".

Також Зеленський подякував Сінгапуру за сприяння в розвитку людського потенціалу та можливостей сектору державних послуг в Україні і окремо він відзначив зацікавленість української сторони у виведенні співпраці з Асоціацією держав Південно-Східної Азії на новий рівень.