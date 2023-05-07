Прігожин і Кадиров хочуть звинуватити Міноборони рф у невдачах в Бахмуті – ISW

Аналітики нагадали, що Прігожин і Кадиров 6 травня заявили про намір замінити "вагнерівців" у Бахмуті бойовиками "Ахмата".

Засновник пвк "Вагнер" Євген Прігожин і лідер Чечні Рамзан Кадиров мають намір створити умови для того, щоб звинуватити міністерство оборони рф у невдачах у районі Бахмута.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Аналітики нагадали, що Прігожин і Кадиров 6 травня заявили про намір замінити "вагнерівців" у Бахмуті бойовиками "Ахмата".

"Прігожин і Кадиров, імовірно, мають на меті представити міноборони росії та регулярні російські війська як неефективні та встановити умови, щоб звинуватити міноборони у невдачах росії в районі Бахмута", – вважають експерти Інституту.

В ISW зазначають, що у рішенні Прігожина передати відповідальність за Бахмут бойовикам кадирова навмисно не згадуються вдв росії, які вже діють на північному та південному флангах пвк "Вагнер" навколо Бахмута.

Водночас це рішення відображає недовіру Прігожина до російського військового командування та позиціонує його як незалежного від російського військового відомства. Крім того, таким чином пригожин намагається "зберегти обличчя" у разі, якщо "Вагнер" не зможе захопити Бахмут, і уникнути повторення ситуації із Соледаром, де міноборони рф взяло відповідальність за захоплення міста на себе, вважають експерти.

На їхню думку, Кадиров, своєю чергою, міг би отримати позитивний репутаційний ефект від участі у такій гучній операції, спираючись на "особисту популярність" Прігожина.

В ISW зауважують, що подібна ротація "вагнерівців" на "ахматівців" може створити умови для обвинувачення міноборони росії у неспроможності належним чином підтримувати їхні зусилля.

При цьому аналітики зауважили, що припущення кадирова про те, що його війська зможуть швидко просунутися вглиб Бахмута і захопити місто, є "типовими для нього хвастощами" та не відображає тактичну ситуацію в регіоні.

Як повідомлялося, днями очільник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Прігожин заявив, ніби з 10 травня виведе з Бахмута Донецької області своїх найманців. Причиною він назвав відмову міністерства оборони росії надати їм достатню кількість боєприпасів.

Нагадаємо, Прігожин показав тіла вбитих найманців та обізвав Шойгу і Гєрасімова.