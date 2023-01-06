Про можливі російські теракти на Різдво у храмах окупованих територій попереджає Верещук

Вона попросила мешканців за можливості утриматись від відвідання місць із великим скупченням людей.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що російські війська можуть вдатися до провокацій у храмах на окупованих територіях під час святкування Різдва за юліанським календарем 7 січня.

Про це вона повідомила у своєму зверненні до жителів окупованих регіонів.

"Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях. Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць із великим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких", – написала Ірина Верещук.