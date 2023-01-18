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CУСПІЛЬСТВО

Про новий оборонний пакет для України Білий дім може оголосити вже цього тижня

18 січня 2023, 14:43
Про новий оборонний пакет для України Білий дім може оголосити вже цього тижня
Фото: DW
дміністрація США готує для оголошення новий пакет оборонної допомоги Україні, що може статися ближчими днями, до кінця нинішнього тижня
"Я передбачаю, що ви надалі почуєте, як Сполучені Штати виділять додаткову допомогу у сфері безпеки, додаткові озброєння й бойові можливості для України – можливо, вже наприкінці цього тижня", – повідомив у вівторок під час інтерв’ю CNN радник з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
 
Він не відповів, чи включатиме новий пакет танки для українців, зауваживши, що «не хотів би випереджати речі, про які ще не оголосили» офіційно. Однак, за його словами, США зосереджені на тому, щоби переконатися, що забезпечують для України те, що їй потрібно для боротьби, яку вони ведуть.
 
"Ми продовжимо модифікувати ці пакети, щоби вони найбільше відповідали потребам України, і якщо ми не можемо цього забезпечити, ми працюємо з іншими союзниками й партнерами, щоб побачити, чи зможуть вони",- зауважив представник Білого дому.
 
Як повідомлялося раніше США на початку січня виділили масштабний пакет оборонної допомоги для України розміром на понад $3 мільярди.
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