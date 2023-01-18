Про новий оборонний пакет для України Білий дім може оголосити вже цього тижня

дміністрація США готує для оголошення новий пакет оборонної допомоги Україні, що може статися ближчими днями, до кінця нинішнього тижня

Він не відповів, чи включатиме новий пакет танки для українців, зауваживши, що «не хотів би випереджати речі, про які ще не оголосили» офіційно. Однак, за його словами, США зосереджені на тому, щоби переконатися, що забезпечують для України те, що їй потрібно для боротьби, яку вони ведуть.

"Ми продовжимо модифікувати ці пакети, щоби вони найбільше відповідали потребам України, і якщо ми не можемо цього забезпечити, ми працюємо з іншими союзниками й партнерами, щоб побачити, чи зможуть вони",- зауважив представник Білого дому.

Як повідомлялося раніше США на початку січня виділили масштабний пакет оборонної допомоги для України розміром на понад $3 мільярди.