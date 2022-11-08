НОВИНИАнтимонопольний комітет України відкрив справу за фактом ймовірного введення в оману продавця чаїв ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" щодо "непричетності до росії".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Продавця чаїв Greenfield і TESS перевірять на причетність до росії
фото з вільного доступу
Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд справи за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю "ОРІМІ УКРАЇНА" порушення у вигляді поширення інформації, що вводить в оману. Компанія-відповідач реалізує в Україні чай під торговими марками Greenfield, TESS, "Принцеса Гіта", "Принцеса Канді", "Принцеса Нурі" та "Принцеса Ява", а також каву під торговими марками Jardin, Piazza del Caffe та "Жокей", - повідомляє АМКУ.
Зазначається, що справу розпочато за заявою поданою до АМКУ рітейлером - ТОВ "ВОСТОРГ".
Заявник повідомив, що ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" розіслало торгівельним мережам та дистриб’юторам України електронного листа, в якому зазначило, що його кінцеві бенефіціарні власники, зокрема і мажоритарний бенефіціарний власник корпоративних прав в статутному капіталі – Вероніка Касьяненко, не пов’язані з російською федерацією. У листі наголошувалося, що вона уже 10 років є громадянкою Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії та "є міжнародним незалежним приватним інвестором, активно інвестує в акції та облігації публічних компаній у всьому світі … та не інвестує в росію, не є акціонером будь-яких компаній росії, не веде бізнес у росії".
Однак заявник наголошує, що ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" може бути пов’язане з російською компанією "Орими Трэйд", власниками якої є відомі російські підприємці Сергій Касьяненко та Олександр Євневич. Також з відкритих джерел відомо, що останній навіть отримував медаль від президента країни-агресора.
У листі-відповіді, надісланому на вимогу Комітету, ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" повідомило, що не володіє інформацією про зв’язки Вероніки Касьяненко з Сергієм Касьяненком та не має даних про інших суб’єктів господарювання у світі, власником яких є Вероніка Касьяненко.
Водночас, заявляє комітет, російська компанія "Орими Трэйд" здійснює реалізацію такої ж продукції, що і відповідач (чаю та кави під такими ж торгівельними марками), має схожу назву з назвою відповідача та однакове прізвище власників (бенефіціарів), що може свідчити про пов’язаність цих підприємств через родинні відносини їхніх бенефіціарних власників або в інший спосіб.
Проаналізувавши наявні дані, комітет зробив висновок, що викладена у розісланому торгівельним мережам та дистриб’юторам листі інформація про те, що Вероніка Касьяненко не має відношення до бізнесу в росії не є підтвердженою. Відтак ця інформація може містити ознаки неправдивої й впливає або може впливати на наміри суб’єктів господарювання чи споживачів співпрацювати з ТОВ «ОРІМІ УКРАЇНА», або купувати його товари.
З огляду на це, Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю "ОРІМІ УКРАЇНА" порушення, передбаченого статтею 15-1 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" - поширення інформації, що вводить в оману, повідомили в Антимонопольному комітеті.
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