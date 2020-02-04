Продуктовий склад під Парижем переоблаштовують під морг

"Склад ринку національних інтересів (МІН) Рунгі у Валь-де-Марні був реквізований префектурою в середу для переобладнання під морг, щоб зняти навантаження з регіональних ритуальних служб, спричинене епідемією коронавірусу"

Продуктовий склад біля містечка Рунгі у Паризькому регіоні переоблаштовують під тимчасовий морг, де зберігатимуть тіла померлих від коронавірусу.

Про це повідомляє видання Le Parisien, передає УКРІНФОРМ.

"Склад ринку національних інтересів (МІН) Рунгі у Валь-де-Марні був реквізований префектурою в середу для переобладнання під морг, щоб зняти навантаження з регіональних ритуальних служб, спричинене епідемією коронавірусу", - цитує видання представника міністерства охорони здоров‘я у Паризькому регіоні.

Як зазначається, корисна площа будівлі становить 4200 кв. м, що дозволить встановити 700 спеціальних ліжок.

Згідно з офіційними даними, 1406 жителів Паризького регіону заразилися коронавірусом, в тому числі 258 за останню добу - і це без урахування статистичних даних у будинках літніх людей та приватних осель.

З 1 березня по 1 квітня 4032 людини померли у французьких лікарнях від нового коронавірусу. За минулу добу у французьких лікарнях зафіксували ще 509 летальних випадків.

Нагадаємо, що у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 237 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 47 249 осіб померло, одужало 194 583 людини.