Продуктовий склад під Парижем переоблаштовують під морг
Про це повідомляє видання Le Parisien, передає УКРІНФОРМ.
"Склад ринку національних інтересів (МІН) Рунгі у Валь-де-Марні був реквізований префектурою в середу для переобладнання під морг, щоб зняти навантаження з регіональних ритуальних служб, спричинене епідемією коронавірусу", - цитує видання представника міністерства охорони здоров‘я у Паризькому регіоні.
Як зазначається, корисна площа будівлі становить 4200 кв. м, що дозволить встановити 700 спеціальних ліжок.
Згідно з офіційними даними, 1406 жителів Паризького регіону заразилися коронавірусом, в тому числі 258 за останню добу - і це без урахування статистичних даних у будинках літніх людей та приватних осель.
З 1 березня по 1 квітня 4032 людини померли у французьких лікарнях від нового коронавірусу. За минулу добу у французьких лікарнях зафіксували ще 509 летальних випадків.
Нагадаємо, що у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 237 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 47 249 осіб померло, одужало 194 583 людини.
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