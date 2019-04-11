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Продуктивність працівників зросла на 40% після запровадження 4-денного робочого тижня у Microsoft Japan

Японія нині зіткнулася з проблемою, адже більшість населення країни занадто багато часу проводить на роботі. Експеримент компанії Microsoft був покликаний визначити, як вплине зменшення кількості робочих годин на ефективність праці японців
Після запровадження 4-денного робочого тижня у японській "дочці" компанії Microsoft, продуктивність праці її працівників зросла на 40%.
Продуктивність працівників зросла на 40% після запровадження 4-денного робочого тижня у Microsoft Japan Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє компанія у результатах досліджень, повідомляє "Громадське".

"Microsoft" провела експеримент у серпні 2019 року. За його результатами 3 тижні поспіль у серпні працівники компанії мали додатковий вихідний у п'ятницю. При цьому обсяги продажів у розрахунку на одного працівника зросли на 40% проти аналогічного періоду серпня 2018 року.

Разом з тим у компанії рекомендували своїм працівникам обмежити тривалість ділових зустрічей та надавати перевагу переписуванню у чатах. Як наслідок витрати компанії на електроенергію також скоротилися на 23%, а обсяги друку документів - на 59%.

92% опитаних працівників, що взяли участь у експерименті, заявили, що задоволені переходом на 4-тижневий робочий тиждень. Водночас деякі працівники повідомили, що вважають такий перехід шкідливим, особливо для клієнтів.

Японія нині зіткнулася з проблемою, адже більшість населення країни занадто багато часу проводить на роботі. Експеримент компанії Microsoft був покликаний визначити, як вплине зменшення кількості робочих годин на ефективність праці японців.

Раніше 4-денний робочий тиждень запровадили у муніципалітеті Одшерред у Данії.

Нагадаємо, що відпочинок допомагає підвищити рівень продуктивності праці

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04 11 2019 15:30
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