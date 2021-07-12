Профспілки порахували, що борг у зарплатах шахтарям сягнув 2,3 млрд грн

Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що заборгованість із зарплати на державних вугільних шахтах досягла 2 млрд 340 млн грн. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль звинувачував у проблемі керівників окремих підприємств.

Про заборгованість Волинець сказав 7 грудня під час круглого столу в "Укрінформі", пише Громадське. Заява Шмигаля пролунала 3 грудня під час години запитань у Верховній Раді.

Волинець заявив, що до 1 січня наступного року заборгованість у зарплатах шахтарям сягне понад 2,5 млрд грн. За його словами, зарплату не виплачують вчасно ще з 2014-15 років.

Голова Конфедерації також повідомив, що сьогодні, 7 грудня, шахтарі в Червонограді Львівської області відмовилися спускатися до шахти на знак протесту проти заборгованості із зарплати, яка нібито досягла близько трьох місячних фондів оплати праці.

Крім того, виконавчий секретар Панєвропейської регіональної ради Міжнародної конфедерації профспілок Антон Леппік назвав багатомільйонні невиплати зарплат шахтарям "кримінальним злочином" від держави.

Позиція влади

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв 3 грудня, що держава повністю виконує свої зобов'язання стосовно виплат шахтарям, а заборгованість із зарплат виникає через неналежне виконання обов'язків керівниками окремих підприємств.

"Заборгованість із заробітних плат виникає через неналежне виконання деякими керівниками шахт своїх зобов'язань сплачувати 80% від виторгу на зарплату", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики 1 листопада перерахувало 671,4 млн грн на зарплати працівникам державних шахт. Ще 335,8 млн грн передбачили на виплату заробітної плати гірникам у грудні 2021 року.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів у липні 2021 року зобов'язав шахти, які мають заборгованість із зарплат, спрямовувати на їх погашення 80% доходів від реалізації продукції.

Нещодавній страйк шахтарів

На Донеччині 2 грудня 90 гірників шахти "Алмазна" також організували протест проти затримання заборгованої зарплати та відмовилися підійматися на поверхню. Пізніше вони погодилися покинути шахту після перемовин з адміністрацією підприємства.

Така відмова є звичним способом протесту шахтарів, незадоволених своїми умовами праці. У 2020 році понад 20 працівників шахти "Жовтнева", що у Кривому Розі, страйкували так 44 дні. Проте це був не єдиний випадок: такі демонстрації організовували й у 2019 році, й у 2021 році.

Читайте також: Україна за півроку спрямувала на зарплати шахтарям майже 3 млрд. грн.