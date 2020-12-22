Прогноз і соціальна дистанція: штучний інтелект боротиметься з COVID-19 у Кореї

Найбільший південнокорейський телеоператор SK Telecom Co створить разом із компаніями Samsung Electronics та Kakao Corp. платформу на основі штучного інтелекту, яка допомагатиме у боротьбі з коронавірусом (COVID-19).

Людина в противірусному захисті

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.

Сама платформа з’явиться вже на початку наступного року.

У компанії заявили, що штучний інтелект аналізуватиме й прогнозуватиме, де саме можуть бути місця з найбільшим ризиком зараження коронавірусом. Платформа також надаватиме рекомендації користувачам щодо дотримання соціальної дистанції та відповідати голосом на запитання людей.

Спочатку платформа буде доступна для розробників та державних установ.

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Зазначається, що всі три компанії вже пропонують послуги на основі штучного інтелекту, який вбудований у віртуальних асистентах: Nugu від SK Telecom Co, Bixby від Samsung Electronics та Mini Kakao від компанії Kakao.

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