Прогноз і соціальна дистанція: штучний інтелект боротиметься з COVID-19 у Кореї
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap.
Сама платформа з’явиться вже на початку наступного року.
У компанії заявили, що штучний інтелект аналізуватиме й прогнозуватиме, де саме можуть бути місця з найбільшим ризиком зараження коронавірусом. Платформа також надаватиме рекомендації користувачам щодо дотримання соціальної дистанції та відповідати голосом на запитання людей.
Спочатку платформа буде доступна для розробників та державних установ.
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Зазначається, що всі три компанії вже пропонують послуги на основі штучного інтелекту, який вбудований у віртуальних асистентах: Nugu від SK Telecom Co, Bixby від Samsung Electronics та Mini Kakao від компанії Kakao.
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