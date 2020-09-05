Прогноз J.P. Morgan: падіння ВВП на 5,1% у 2020 році та зростання на 6,3% у 2021

У J.P. Morgan припускають, що на тлі зниження обсягів та цін експорт металу з України може впасти цього року приблизно на 55%

Згідно з прогнозом, курс гривні на кінець другого кварталу цього року може ослабнути до 29,5 грн/1 дол, потім зміцнитися до 29 грн/1 на кінець третього і четвертого кварталів та повернутися до 29,5/1 на кінець першого кварталу наступного року.

Аналітики J.P. Morgan прогнозують економічний спад в Україні на 5,1% ВВП у 2020 році, а з наступного року зростання економіки може становити 6,3%, пише "Економічна правда".

Інфляція у 2020 очікується на рівні 3,7% з дефіцитом поточного рахунку платіжного балансу у 0,2% ВВП. У 2021 аналітики прогнозують 6% інфляції , а за поточним рахунком буде зафіксовано профіцит у 0,1% ВВП.

Згідно з прогнозом, курс гривні на кінець другого кварталу цього року може ослабнути до 29,5 грн/1 дол, потім зміцнитися до 29 грн/1 на кінець третього і четвертого кварталів та повернутися до 29,5/1 на кінець першого кварталу наступного року.

Аналітики банку зазначають, що Україна наближається до ухвалення банківського законопроекту - останньої вимоги для нової програми МВФ, і очікують отримання першого траншу 1,75 млрд дол наприкінці травня або, можливо, в червні.

У J.P. Morgan припускають, що на тлі зниження обсягів та цін експорт металу з України може впасти цього року приблизно на 55%(зіставно з падінням 2009 року - ЕП).

В експорті сільськогосподарської продукції в банку очікують лише обмеженого зниження, переважно через менший урожай. Експорт інших товарів, як зазначено у звіті, ймовірно, може різко скоротитися - на 40%.

Щодо імпорту товарів, то в J.P. Morgan прогнозують падіння на 35%. Водночас, аналітики зазначають, що падіння імпорту може бути більш значним.

Нагадаємо, що НБУ знизив облікову ставку з 10% до 8%