Прогноз J.P. Morgan: падіння ВВП на 5,1% у 2020 році та зростання на 6,3% у 2021
Аналітики J.P. Morgan прогнозують економічний спад в Україні на 5,1% ВВП у 2020 році, а з наступного року зростання економіки може становити 6,3%, пише "Економічна правда".
Інфляція у 2020 очікується на рівні 3,7% з дефіцитом поточного рахунку платіжного балансу у 0,2% ВВП. У 2021 аналітики прогнозують 6% інфляції , а за поточним рахунком буде зафіксовано профіцит у 0,1% ВВП.
Згідно з прогнозом, курс гривні на кінець другого кварталу цього року може ослабнути до 29,5 грн/1 дол, потім зміцнитися до 29 грн/1 на кінець третього і четвертого кварталів та повернутися до 29,5/1 на кінець першого кварталу наступного року.
Аналітики банку зазначають, що Україна наближається до ухвалення банківського законопроекту - останньої вимоги для нової програми МВФ, і очікують отримання першого траншу 1,75 млрд дол наприкінці травня або, можливо, в червні.
У J.P. Morgan припускають, що на тлі зниження обсягів та цін експорт металу з України може впасти цього року приблизно на 55%(зіставно з падінням 2009 року - ЕП).
В експорті сільськогосподарської продукції в банку очікують лише обмеженого зниження, переважно через менший урожай. Експорт інших товарів, як зазначено у звіті, ймовірно, може різко скоротитися - на 40%.
Щодо імпорту товарів, то в J.P. Morgan прогнозують падіння на 35%. Водночас, аналітики зазначають, що падіння імпорту може бути більш значним.
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