Програма розширених можливостей НАТО забезпечить Україні більш повний доступ до інформації та навчання

Україна є одним із шести партнерів розширених можливостей НАТО разом з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією

Програма передбачає розширення практичної оперативної взаємодії, надає доступ до розширеного діалогу у сфері розвідки, а також дає змогу громадянам - країнам партнерам обіймати посади у штаб-квартирі НАТО або в команді структури альянсу

Україна, будучи партнером розширених можливостей НАТО, отримає більш повний доступ до програми навчання, обміну інформацією, заявляє голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Як партнер розширених можливостей України отримає розширений доступ до програми навчань і взаємозаміщень, а також до більш широкого обміну інформацією. Союзники з НАТО продовжують... підтримувати нашу країну в її зусиллях у проведенні реформ, зокрема у сфері безпеки і оборони, цивільного контролю та демократичного нагляду, а також у боротьбі з корупцією", - заявив Завітневич на пленарному засіданні парламенту у вівторок.

За його словами, ця програма передбачає розширення практичної оперативної взаємодії, надає доступ до розширеного діалогу у сфері розвідки, а також дає змогу громадянам - країнам партнерам обіймати посади у штаб-квартирі НАТО або в команді структури альянсу.

Завітневич нагадав, що Україна є одним із шести партнерів розширених можливостей НАТО разом з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.

Голова профільного комітету також повідомив, що кошти в розмірі $250 млн на 2020 рік за програмою "Ініціатива безпекової допомоги Україні", схвалені конгресом США минулого тижня, буде спрямовано на додаткове навчання, придбання обладнання та проведення консультацій, що допоможе Україні більш ефективно протистояти російській агресії.

Нагадаємо, що у Балтійському морі стартували військові навчання 19 країн НАТО