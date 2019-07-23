Програмна помилка в месенджері Facebook для дітей дозволила їм додаватися в групові чати із незнайомцями
Facebook почав негласно закривати такі групові чати і попереджати батьків про те, що виявив технічну помилку, яка "дала змогу друзям вашої дитини створювати групові чати і додавати туди інших користувачів". До моменту написання замітки соцмережа не опублікувала офіційне повідомлення про проблему, повідомляє "Громадське" з посиланням на видання The Verge.
У соцмережі підтвердили The Verge, що розіслали повідомлення тисячам батьків. Представник Facebook зазначив, що компанія відключила всі чати, яких торкнулася проблема.
У виданні відзначили, що помилка виникла через складну систему групових чатів у додатку. У звичайному чаті дитина може почати бесіду тільки із користувачем, схваленим його батьками. Але хто б не створив групу, він може запросити будь-якого користувача, якому було дозволено спілкуватися з ним, навіть якщо цей користувач не був уповноважений спілкуватися з іншими дітьми в групі. В результаті тисячі дітей опинилися в чатах з незнайомцями, спілкування з якими їхні батьки не схвалювали, - в порушення основного правила безпеки Messenger Kids.
Невідомо, як давно помилка існує в додатку, яке запустило функцію групових чатів у грудні 2017 року. Messenger Kids можуть користуватися діти віком до 13 років, тому Facebook може понести відповідальність за порушення права дітей на приватне життя.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн