Програмна помилка в месенджері Facebook для дітей дозволила їм додаватися в групові чати із незнайомцями

Програмна помилка в додатку Facebook Messenger Kids дозволив дітям приєднатися до групових чатів із незнайомцями. Основна функція цього месенджера полягає в тому, що діти можуть спілкуватися лише з тими користувачами, яких схвалили їхні батьки.

Facebook почав негласно закривати такі групові чати і попереджати батьків про те, що виявив технічну помилку, яка "дала змогу друзям вашої дитини створювати групові чати і додавати туди інших користувачів". До моменту написання замітки соцмережа не опублікувала офіційне повідомлення про проблему, повідомляє "Громадське" з посиланням на видання The Verge.

У соцмережі підтвердили The Verge, що розіслали повідомлення тисячам батьків. Представник Facebook зазначив, що компанія відключила всі чати, яких торкнулася проблема.

У виданні відзначили, що помилка виникла через складну систему групових чатів у додатку. У звичайному чаті дитина може почати бесіду тільки із користувачем, схваленим його батьками. Але хто б не створив групу, він може запросити будь-якого користувача, якому було дозволено спілкуватися з ним, навіть якщо цей користувач не був уповноважений спілкуватися з іншими дітьми в групі. В результаті тисячі дітей опинилися в чатах з незнайомцями, спілкування з якими їхні батьки не схвалювали, - в порушення основного правила безпеки Messenger Kids.

Невідомо, як давно помилка існує в додатку, яке запустило функцію групових чатів у грудні 2017 року. Messenger Kids можуть користуватися діти віком до 13 років, тому Facebook може понести відповідальність за порушення права дітей на приватне життя.