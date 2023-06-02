Прохання Зеленського про гарантії безпеки для України продемонструвало розбіжності Європи щодо цього питання – Politico

Президент України Володимир Зеленський приїхав на великий саміт у Молдову, щоб попросити "гарантій безпеки" саме тоді, коли Франція та Німеччина розходилися в цьому питанні.

Європейські лідери влаштували потужну демонстрацію непокори та підтримки України, зібравшись у четвер на історичний саміт у Молдові, лише за кілька кілометрів від українського кордону. Проте навіть коли понад 40 лідерів пообіцяли свою солідарність з Україною на другій зустрічі так званого Європейського політичного співтовариства, труднощі у підтримці цієї єдності були очевидними.

Про це повідомляє Politico.

До та під час саміту лідери підстрахувалися та виявляли конкуруючі позиції щодо дедалі суперечливого питання — які гарантії безпеки може надати Україні Західний альянс, щоб гарантувати, що росія ніколи не влаштує нову війну після завершення триваючої.

Президент Франції Емманюель Макрон задав тон, закликавши союзників запропонувати Україні “відчутні та надійні” гарантії безпеки.

Водночас німецький канцлер Олаф Шольц був більш нерішучим, відмовившись надавати будь-які подробиці та вказавши, що це може бути питанням після війни.

На цьому тлі несподівано до лідерів приєднався Володимир Зеленський. Під час виступу він висунув дві чіткі вимоги – чітке запрошення приєднатися до НАТО — ще одна тема, яка розділяє союзників — і гарантії безпеки на шляху до членства в НАТО.

Хоча Україна навряд чи отримає схвалення своїх вимог у липні, під час саміту НАТО у Литві, ці питання є зараз дуже гострими.

Під час свого виступу Макрон заявив, що підтримує гарантії безпеки для України.

“Я виступаю за — і це буде темою колективних обговорень у найближчі тижні — надання відчутних і надійних гарантій безпеки з двох причин: Україна сьогодні захищає Європу, і вона дає Європі гарантії безпеки”, — сказав він.

Проте Шольц у своєму виступі був більш обережним.

“Одне дуже ясно: зараз ми робимо свій внесок у підтримку України. Ми завжди казали, що також повинні бути гарантії мирного порядку після війни. Німеччина зробить у цьому свій внесок”, – сказав він.

Тоді Шольц відмовився втягуватися в деталі дискусії, навіть коли вона перейшла в центр уваги.

Однак Шольц і Макрон підтвердили, що союзники активно обговорюють цю тему і працюють над координацією своїх підходів напередодні саміту НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг був так само обережний, звертаючись до чутливої ​​теми.

“Коли війна закінчиться, ми маємо забезпечити, щоб історія не повторилася, щоб ця модель російської агресії проти України дійсно припинилася, і тому ми повинні мати рамки для забезпечення гарантій безпеки України після закінчення війни, щоб історія не повторилася”, – сказав він.

Відсутність ясності відображає складність пропозиції гарантій безпеки для іншої країни. Європа також може чекати, щоб взяти приклад із США. Один із запропонованих варіантів може відображати модель безпеки, яка зв’язує США та Ізраїль, яка надає пріоритет передачам зброї та довгостроковим зобов’язанням щодо підтримки.

Деякі союзники по НАТО готові бути набагато відвертішими, ніж Шольц, на цю тему, особливо ті, що представляють країни Балтії, підкреслюючи ще одну тріщину, яка розділяє союзників.

“Єдина гарантія безпеки, яка діє — це членство в НАТО”, — заявила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас, повторюючи повідомлення Зеленського.