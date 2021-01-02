Проїзд автодорогами держзначення забезпечено, для боротьби з ожеледицею щадіяно 887 одиниць спецтехніки
Як повідомляється на сторінці агентства у Facebook у понеділок, від 2 до 5 см снігу випало в Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській і Луганській областях. Дощ із мокрим снігом - у Миколаївській, туман - у Волинській і Рівненській областях. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря - 5-11° С, пише "Інтерфакс-Україна".
Стан покриття на окремих ділянках у Волинській, Одеській, Чернігівській областях частково засніжене, в областях з опадами - місцями мокре, в решті областей - сухе.
Проїзд автодорогами держзначення забезпечено.
Згідно з даними Укргідрометцентру, 1 лютого у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях падатиме значний сніг (приріст снігового покриву на 5-10 см), удень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській і південних областях спостерігатиметься сніг із переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).
Читайте також: Україна піднялася на 20 позицій у міжнародному рейтингу якості доріг
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Астрономи зробили високоякісний знімок Місяця
- ВІДЕО Корабель для міжпланетних подорожей: SpaceX проводив трансляцію запуску Starship SN9
- ФОТО Вчені вперше зробили 3D-знімок коронавірусу
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19