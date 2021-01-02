Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Проїзд автодорогами держзначення забезпечено, для боротьби з ожеледицею щадіяно 887 одиниць спецтехніки

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") у засніжених областях очищує проїзну частину доріг від снігу та обробляє протиожеледними засобами; до роботи залучено 887 одиниць техніки і 1160 працівників.
Проїзд автодорогами держзначення забезпечено, для боротьби з ожеледицею щадіяно 887 одиниць спецтехніки Фото: gettyimages.com

Як повідомляється на сторінці агентства у Facebook у понеділок, від 2 до 5 см снігу випало в Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській і Луганській областях. Дощ із мокрим снігом - у Миколаївській, туман - у Волинській і Рівненській областях. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря - 5-11° С, пише "Інтерфакс-Україна".

Стан покриття на окремих ділянках у Волинській, Одеській, Чернігівській областях частково засніжене, в областях з опадами - місцями мокре, в решті областей - сухе.

Проїзд автодорогами держзначення забезпечено.

Згідно з даними Укргідрометцентру, 1 лютого у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях падатиме значний сніг (приріст снігового покриву на 5-10 см), удень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській і південних областях спостерігатиметься сніг із переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Читайте також: Україна піднялася на 20 позицій у міжнародному рейтингу якості доріг

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 02 2021 12:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.