Проїзд автодорогами держзначення забезпечено, для боротьби з ожеледицею щадіяно 887 одиниць спецтехніки

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") у засніжених областях очищує проїзну частину доріг від снігу та обробляє протиожеледними засобами; до роботи залучено 887 одиниць техніки і 1160 працівників.

Як повідомляється на сторінці агентства у Facebook у понеділок, від 2 до 5 см снігу випало в Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Черкаській, Одеській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській і Луганській областях. Дощ із мокрим снігом - у Миколаївській, туман - у Волинській і Рівненській областях. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря - 5-11° С, пише "Інтерфакс-Україна".

Стан покриття на окремих ділянках у Волинській, Одеській, Чернігівській областях частково засніжене, в областях з опадами - місцями мокре, в решті областей - сухе.

Проїзд автодорогами держзначення забезпечено.

Згідно з даними Укргідрометцентру, 1 лютого у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях падатиме значний сніг (приріст снігового покриву на 5-10 см), удень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській і південних областях спостерігатиметься сніг із переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

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