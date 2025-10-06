Прокуратура Франції розслідує вбивство журналіста в Україні за статтею "воєнний злочин"

Французький журналіст загинув 4 жовтня.

Національна антитерористична прокуратура Франції (Pnat) почала розслідування загибелі на Донбасі французького журналіста Антоні Лаллікана після влучання російського дрона.

Про це передає Le Figaro.

Прокуратура розслідує смерть журналіста як «воєнний злочин».

Розслідування доручили Центральному управлінню боротьби зі злочинами проти людяності та злочинами на ґрунті ненависті (OCLCH). Звинувачення у "воєнному злочині", що є однією з юрисдикцій Pnat, полягає у «навмисному нападі на життя та фізичну чи психологічну недоторканність особи, що перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права». Також під "воєнний злочин" підпадає "навмисний напад на цивільне населення як таке або на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі у бойових діях".

Антоні Лаллікан — фотожурналіст із Парижа, чиї роботи публікувалися у провідних європейських виданнях. З початку повномасштабної війни він документував наслідки російської агресії проти України. У січні 2025 року отримав премію Віктора Гюго за репортаж "Раптом потемніло небо", присвячений війні.

Про смерть Антоні Лаллікана стало відомо 4 жовтня. Під час цієї ворожої атаки поранення також дістав український журналіст Георгій Іванченко. Обидва медійники працювали у захисному спорядженні та бронежилетах із маркуванням "Преса".