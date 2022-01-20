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Прокуратура оскаржить запобіжний захід Порошенку

Прокурори по всіх фігурантах йшли з однаковим запобіжним заходом - утримання під вартою або 1 мільярд гривень застави. І безперечно, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу
Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що запобіжний захід експрезиденту Петру Порошенку оскаржать. Вона підкреслила, що перед законом всі рівні і фігуранти у таких справах отримують більш жорсткі обмеження свободи.
Прокуратура оскаржить запобіжний захід Порошенку Фото: Вікіпедія
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Венедиктової.
 
"Прокурори по всіх фігурантах йшли з однаковим запобіжним заходом - утримання під вартою або 1 мільярд гривень застави. І безперечно, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу", - сказала вона.
 
Венедиктова нагадала, що у "вугільній справі" проходять чотири підозрювані та його фабула для всіх однакова - вони співучасники.
 
"Ми виходимо з того, що перед законом рівні всі, і, безумовно, знову ж таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу", - додала генпрокурор.
 
 
Нагадаємо, раніше про намір оскаржити запобіжний захід Петру Порошенку заявило Державне бюро розслідувань.
 
Зазначимо, 19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенко запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і наказав політику здати закордонний паспорт.
 
Після суду Порошенко заявив, що має заплановані поїздки за кордон, тому він подасть апеляцію на це рішення.
 
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20 01 2022 09:27
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