ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що запобіжний захід експрезиденту Петру Порошенку оскаржать. Вона підкреслила, що перед законом всі рівні і фігуранти у таких справах отримують більш жорсткі обмеження свободи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прокуратура оскаржить запобіжний захід Порошенку
Прокурори по всіх фігурантах йшли з однаковим запобіжним заходом - утримання під вартою або 1 мільярд гривень застави. І безперечно, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу
Фото: Вікіпедія
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Венедиктової.
"Прокурори по всіх фігурантах йшли з однаковим запобіжним заходом - утримання під вартою або 1 мільярд гривень застави. І безперечно, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу", - сказала вона.
Венедиктова нагадала, що у "вугільній справі" проходять чотири підозрювані та його фабула для всіх однакова - вони співучасники.
"Ми виходимо з того, що перед законом рівні всі, і, безумовно, знову ж таки, як і з іншими фігурантами, ми підемо з апеляційним оскарженням запобіжного заходу", - додала генпрокурор.
Нагадаємо, раніше про намір оскаржити запобіжний захід Петру Порошенку заявило Державне бюро розслідувань.
Зазначимо, 19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенко запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і наказав політику здати закордонний паспорт.
Після суду Порошенко заявив, що має заплановані поїздки за кордон, тому він подасть апеляцію на це рішення.
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20 01 2022 09:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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