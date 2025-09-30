Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Прокуратура Польщі відмовилася розпочати розслідування щодо прапора ОУН-УПА на концерті Макса Коржа

30 вересня 2025, 08:33
Прокуратура Польщі відмовилася розпочати розслідування щодо прапора ОУН-УПА на концерті Макса Коржа
Джерело: krymsos.com
У відповіді прокуратури не наводиться конкретного обґрунтування такого рішення
У Польщі прокуратура відмовила в порушенні справи у звʼязку з демонстрацією прапора ОУН-УПА під час концерту білоруського репера Макса Коржа у серпні 2025 року.
 
Про це повідомив депутат Сейму від правої партії "Право і справедливість" Даріуш Матецький з посиланням на відповідь прокуратури.
 
У документі вказано, що ще 8 вересня прокурор вирішив не порушувати справи через демонстрацію прапора ОУН-УПА.
 
Втім, у відповіді прокуратури не наводиться конкретного обґрунтування такого рішення.
 
Даріуш Матецький назвав таке рішення прокуратури "неймовірним скандалом". Він додав, що направив відповідні запити до міністра юстиції та генерального прокурора Польщі.
 
"Я вимагаю відповіді: хто був прокурором, відповідальним за це рішення? Чому не вказано його прізвище? Чи можна в Польщі безкарно пропагувати бандеризм? Поляки повинні знати правду. Ми не дозволимо релятивізувати злочини та приховувати винних у таких рішеннях", – написав депутат Сейму.
 
Нагадаємо, що концерт репера відбувся 9 серпня на Національному стадіоні міста. У соцмережах зʼявилися відео, на яких видно агресивно налаштованих фанатів співака, що перестрибують огорожі, щоб потрапити з трибун на стадіон. Крім того, відвідувачі концерту вступали в бійки з охоронцями та стюардами, а також запалювали фаєри. А один із шанувальників репера розгорнув на концерті прапор Української повстанської армії (УПА) з тризубом. Після цього в поліції зазначили, що на концерті були різні прапори та символіка. Правоохоронці зібрали всі докази та скерували їх до прокуратури для отримання юридичної та кримінальної оцінки та визначення, чи було скоєно злочин. Тим часом один із відвідувачів концерту, який нібито і приніс прапор УПА, перепросив за це. Згодом прем’єр-міністр Дональд Туск також оголосив, що 63 відвідувачам концерту наказали виїхати з країни. Серед них — 57 українців та 6 білорусів.
Польщавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Політика
Помилкові тривоги і справжні. Західне нагнітання щодо вразливості країн Балтії оминає реальну загрозу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 12:05
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Європейська тривога і українська відповідь. Минулий тиждень приніс багато чудових, просто фантастичних новин – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 01:15
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Політика
Слова, що вбивають. Як притягнути російських пропагандистів до відповідальності – Пітер Померанцев
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 17:53
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
Технології
ТОП 3 брендів повнорозмірних навушників для домашнього комп’ютера
29 вересня 2025, 15:31
Тижневий огляд.
Cуспільство
Тижневий огляд. "Томагавки" для України вирівнюють шанси в глибоких ударах – Мік Раян
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 13:12
Політика
"Паперовий тигр" і реальна стратегія. Як удари по нафті ламають можливості рф – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 вересня 2025, 09:28
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється