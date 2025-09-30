Прокуратура Польщі відмовилася розпочати розслідування щодо прапора ОУН-УПА на концерті Макса Коржа

У відповіді прокуратури не наводиться конкретного обґрунтування такого рішення

У Польщі прокуратура відмовила в порушенні справи у звʼязку з демонстрацією прапора ОУН-УПА під час концерту білоруського репера Макса Коржа у серпні 2025 року.

Про це повідомив депутат Сейму від правої партії "Право і справедливість" Даріуш Матецький з посиланням на відповідь прокуратури.

У документі вказано, що ще 8 вересня прокурор вирішив не порушувати справи через демонстрацію прапора ОУН-УПА. Втім, у відповіді прокуратури не наводиться конкретного обґрунтування такого рішення. Даріуш Матецький назвав таке рішення прокуратури "неймовірним скандалом". Він додав, що направив відповідні запити до міністра юстиції та генерального прокурора Польщі. "Я вимагаю відповіді: хто був прокурором, відповідальним за це рішення? Чому не вказано його прізвище? Чи можна в Польщі безкарно пропагувати бандеризм? Поляки повинні знати правду. Ми не дозволимо релятивізувати злочини та приховувати винних у таких рішеннях", – написав депутат Сейму.

Нагадаємо, що концерт репера відбувся 9 серпня на Національному стадіоні міста. У соцмережах зʼявилися відео, на яких видно агресивно налаштованих фанатів співака, що перестрибують огорожі, щоб потрапити з трибун на стадіон. Крім того, відвідувачі концерту вступали в бійки з охоронцями та стюардами, а також запалювали фаєри. А один із шанувальників репера розгорнув на концерті прапор Української повстанської армії (УПА) з тризубом. Після цього в поліції зазначили, що на концерті були різні прапори та символіка. Правоохоронці зібрали всі докази та скерували їх до прокуратури для отримання юридичної та кримінальної оцінки та визначення, чи було скоєно злочин. Тим часом один із відвідувачів концерту, який нібито і приніс прапор УПА, перепросив за це. Згодом прем’єр-міністр Дональд Туск також оголосив, що 63 відвідувачам концерту наказали виїхати з країни. Серед них — 57 українців та 6 білорусів.