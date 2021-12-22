Прокуратура вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох підозрюваних у справі збиття рейсу MH17

Прокурор у справі щодо катастрофи малайзійського Boeing 777 рейсу MH17, який у 2014 році збили над Донбасом, вимагає довічного ув’язнення для всіх чотирьох підозрюваних.

Такий термін прокуратура Нідерландів запросила 22 грудня у суді під час оголошення обвинувачення, передає Громадське з посиланням на "Інтерфакс-Україна". Зачитували документ загалом три дні.

До довічного вимагають засудити:

Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) - колишнього "міністра оборони" бойовиків "ДНР", громадянина РФ;

Сергія Дубінського (Хмурого) - колишнього командира "ГУР ДНР", громадянина РФ;

Олега Пулатова - колишнього голову "відділу ГРУ ДНР", громадянина РФ;

Леоніда Харченка - колишнього командира "підрозділу ГРУ ДНР", громадянина України.

Міжнародна слідча група вважає цих чотирьох причетними до завезення з РФ в Україну "Бука", яким збили літак, а також до його вивезення назад у Росію.

"Вбивство та створення умов для аварії літака, що призвели до смерті всіх, хто був на борту - це серйозний злочин… Ми вимагаємо, щоб обвинувачених Гіркіна, Пулатова, Дубінського та Харченка, які спільно стали причиною аварії літака, що призвела до смерті 298 людей, які були на борту, їх усіх засудили до довічного ув'язнення", - зачитала обвинувачення прокурор Манон Ріддербекс.