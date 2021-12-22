Прокуратура вимагає довічного ув'язнення для всіх чотирьох підозрюваних у справі збиття рейсу MH17
Такий термін прокуратура Нідерландів запросила 22 грудня у суді під час оголошення обвинувачення, передає Громадське з посиланням на "Інтерфакс-Україна". Зачитували документ загалом три дні.
До довічного вимагають засудити:
- Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) - колишнього "міністра оборони" бойовиків "ДНР", громадянина РФ;
- Сергія Дубінського (Хмурого) - колишнього командира "ГУР ДНР", громадянина РФ;
- Олега Пулатова - колишнього голову "відділу ГРУ ДНР", громадянина РФ;
- Леоніда Харченка - колишнього командира "підрозділу ГРУ ДНР", громадянина України.
Міжнародна слідча група вважає цих чотирьох причетними до завезення з РФ в Україну "Бука", яким збили літак, а також до його вивезення назад у Росію.
"Вбивство та створення умов для аварії літака, що призвели до смерті всіх, хто був на борту - це серйозний злочин… Ми вимагаємо, щоб обвинувачених Гіркіна, Пулатова, Дубінського та Харченка, які спільно стали причиною аварії літака, що призвела до смерті 298 людей, які були на борту, їх усіх засудили до довічного ув'язнення", - зачитала обвинувачення прокурор Манон Ріддербекс.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Росії горить військова частина
- ФОТО Президенти України, Польщі і Литви почали саміт "Люблінського трикутника" в Гуті
- ВІДЕО Прикордонники закупили 60 сучасних дронів
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі