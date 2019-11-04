Прокурор Кулик заявляє, що Порошенко покриває оточення і втручається у розслідування ГПУ

Луценка каже, що "буде розглядати" рапорт Кулика

Виведений з групи прокурорів у провадженні стосовно Сергія Курченка та його ймовірних спільників Костянтин Кулик заявляє, що президент Петро Порошенко, представники його адміністрації, нардепи БПП та керівництво Генпрокуратури втручалися у розслідування цієї справи.

Кулик стверджує, що йому стали відомі обставини, які свідчать про сприяння злочинній організації екс-президента Віктора Януковича, зокрема, особами з Адміністрації президента та керівництва Генпрокуратури.

"За даним фактом мною складено рапорт на ім’я генерального прокурора з необхідністю внесення відомостей до ЄРДР про початок розслідування у зв’язку з виявленими обставинами", - повідомляє інформагентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського, де Кулик провів прес-конференцію, і зачитав свій рапорт генпрокурору Юрію Луценку.

На прес-конференції прокурор заявив, що в розслідування злочинів олігарха Сергія Курченка нібито втручалися Петро Порошенко, представники Адміністрації президента, народні депутати від БПП Ігор Кононенко, Олександр Грановський, Валерій Давиденко, заступники генпрокурора Євген Єнін, Анжела Стрижевська та інші співробітники ГПУ, бо там фігурує оточення президента.

На питання Української правди до генпрокурора Юрія Луценка про те, що він робитиме із рапортом Кулика, очільник ГПУ відповів, що "буду розглядати"

Крім того, за даними видання нещодавно Кулик дав велике інтерв'ю американському каналу FoxNews, де розповів про факти начебто причетності оточення президента Порошенка до злочинних схем олігарха-втікача Сергія Курченка та втручання чинної влади у роботу правоохоронної системи.

Канал FoxNews у Штатах відомий своєю протрампівською риторикою. Вийти у світ інтерв'ю має до другого туру українських виборів.

28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.

Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.

У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.

Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.

Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.

Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.

У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.

В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.