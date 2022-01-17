Польща з початку року зафіксувала понад 500 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі
Як повідомляє RMF24, про це повідомили у прикордонній службі Польщі, пише "Європейська правда".
У суботу 15 січня на кордоні також було неспокійно, особливо біля Мельника. За словами речниці прикордонників Анни Міхальської, там близько 8 вечора спробувала прорватися група з 18 мігрантів за підтримки білоруських силовиків.
"Під час цієї атаки група з 18 іноземців почала руйнувати паркан, висмикувати з нього металеві прути. Вони перейшли лінію кордону, але їх зупинили і розвернули", - розповіла речниця. Люди, які проривались через кордон, виявились громадянами Іраку, Сирії та Єгипту.
За її словами, білоруські прикордонники при цьому кидалися у польських колег камінням і гілками.
Також польські прикордонники стверджують, що бачили в кількох місцях, як білоруські силовики розрізають колючий дріт.
Загалом за добу прикордонники зареєстрували 47 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі.
Нагадаємо, що Литва розвернула найбільшу з початку року кількість мігрантів на кордоні з Білоруссю
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