Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Польща з початку року зафіксувала понад 500 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі

Тільки за останні дві доби на кордоні розвернули близько сотні людей
Польща за першу половину січня 2022 року зафіксувала вже понад 500 спроб перетину кордону з Білорусі, у тому числі спроб силового прориву.
Польща з початку року зафіксувала понад 500 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі Фото: з вільного доступу

Як повідомляє RMF24, про це повідомили у прикордонній службі Польщі, пише "Європейська правда".

У суботу 15 січня на кордоні також було неспокійно, особливо біля Мельника. За словами речниці прикордонників Анни Міхальської, там близько 8 вечора спробувала прорватися група з 18 мігрантів за підтримки білоруських силовиків.

"Під час цієї атаки група з 18 іноземців почала руйнувати паркан, висмикувати з нього металеві прути. Вони перейшли лінію кордону, але їх зупинили і розвернули", - розповіла речниця. Люди, які проривались через кордон, виявились громадянами Іраку, Сирії та Єгипту. 

За її словами, білоруські прикордонники при цьому кидалися у польських колег камінням і гілками.

Також польські прикордонники стверджують, що бачили в кількох місцях, як білоруські силовики розрізають колючий дріт. 

Загалом за добу прикордонники зареєстрували 47 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі.

Нагадаємо, що Литва розвернула найбільшу з початку року кількість мігрантів на кордоні з Білоруссю

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2022 10:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.