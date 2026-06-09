Прокурор, який видав ордер на арешт путіна, відсторонений з посади
09 червня 2026, 08:33
Фото: EPA/UPG
Долю британського юриста визначатиме спеціальна сесія усіх країн-членів МКС.
Британський юрист Карім Хан, який є головним прокурором Міжнародного кримінального суду, буде відсторонений від посади на час слідства щодо вчинення ним домагань.
Про це пише The Guardian.
Виконавчий комітет суду визначив, що звинувачення на адресу Хана з боку жінки, яка працювала в його офісі у Гаазі, розглядатиме спеціальна сесія за участі усіх 125 держав, які визнають юрисдикцію МКС. Це безпрецедентний випадок, коли звільнення прокурора стане предметом загального голосування.
Карім Хан відомий тим, що у 2023 році домігся погодження ордера на арешт воєнного злочинця путіна за викрадення українських дітей. Він також вимагав затримання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за звинуваченням у злочинах під час війни проти Хамас у Газі.
Усі звинувачення на свою адресу у неналежній поведінці та домаганнях прокурор відкидає.