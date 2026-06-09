Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Прокурор, який видав ордер на арешт путіна, відсторонений з посади

09 червня 2026, 08:33
Прокурор, який видав ордер на арешт путіна, відсторонений з посади
Фото: EPA/UPG
Долю британського юриста визначатиме спеціальна сесія усіх країн-членів МКС.
Британський юрист Карім Хан, який є головним прокурором Міжнародного кримінального суду, буде відсторонений від посади на час слідства щодо вчинення ним домагань.
 
Про це пише The Guardian.
 
Виконавчий комітет суду визначив, що звинувачення на адресу Хана з боку жінки, яка працювала в його офісі у Гаазі, розглядатиме спеціальна сесія за участі усіх 125 держав, які визнають юрисдикцію МКС. Це безпрецедентний випадок, коли звільнення прокурора стане предметом загального голосування.
 
Карім Хан відомий тим, що у 2023 році домігся погодження ордера на арешт воєнного злочинця путіна за викрадення українських дітей. Він також вимагав затримання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за звинуваченням у злочинах під час війни проти Хамас у Газі.
 
Усі звинувачення на свою адресу у неналежній поведінці та домаганнях прокурор відкидає.    
війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Як прозахідний популіст Нікол Пашинян зберіг владу. Тепер він має довести, що Вірменія справді може вирватися з тіні москви – The Guardian
Політика
Як прозахідний популіст Нікол Пашинян зберіг владу. Тепер він має довести, що Вірменія справді може вирватися з тіні москви – The Guardian
Переклад iPress – 09 червня 2026, 12:10
Україна б'є по найслабшому місцю росії – логістиці. Втрати вантажівок можуть стати для путіна гіршими за втрати танків – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна б'є по найслабшому місцю росії – логістиці. Втрати вантажівок можуть стати для путіна гіршими за втрати танків – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 червня 2026, 23:18
Україна не програє. росія не перемагає. Динаміка змінилася, і це змінює все – Енн Епплбом
Політика
Україна не програє. росія не перемагає. Динаміка змінилася, і це змінює все – Енн Епплбом
Переклад iPress – 08 червня 2026, 15:14
Китайсько-російська метазагроза. Архітектура авторитарної влади – CEPA
Політика
Китайсько-російська метазагроза. Архітектура авторитарної влади – CEPA
Переклад iPress – 08 червня 2026, 12:23
Україна двічі вдарила по путіну. Трамп допомагає йому всім, чим може – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна двічі вдарила по путіну. Трамп допомагає йому всім, чим може – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 червня 2026, 08:39
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 2 – Мік Раян
Сучасна війна та системний дефіцит навчання. Частина 2 – Мік Раян
Переклад iPress – 05 червня 2026, 15:55
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Чому Трамп зрадив Україну? Частини 3 і 4 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 05 червня 2026, 11:42
російська еліта відчуває наближення поразки у війні. путіну, схоже, байдуже – Wall Street Journal
Політика
російська еліта відчуває наближення поразки у війні. путіну, схоже, байдуже – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 червня 2026, 08:00
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється