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Прокурори не прийшли на розгляд скарги на припинення розслідування щодо справи Гандзюк

Олександр Левін наразі переховується від слідства, що й стало причиною для зупинки розслідування
Прокурори Генеральної прокуратури не прийшли на засідання, на якому суд мав розглядати скаргу адвокатів голови Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного у справі про замовлення нападу на радницю херсонського міського голови, активістку Катерину Гандзюк.
Прокурори не прийшли на розгляд скарги на припинення розслідування щодо справи Гандзюк Фото: соцмережі

Так, захисники оскаржували постанову ГПУ про зупинку досудового розслідування відносно підозрюваних у справі замовлення нападу на Гандзюк Мангера та Левін, інформує "Громадське".

Олександр Левін наразі переховується від слідства, що й стало причиною для зупинки розслідування.

Адвокати вважають, що ця постанова не стосується Мангера і просять суд скасувати це рішення. Мовляв, слідство має завершитись, а справа відносно Мангера має бути закритою.

14 серпня суддя Євген Сидоров мав розглянути скаргу адвоката Андрія Левковця, однак ГПУ, листом попросила відкласти засідання на 5 вересня.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура уклала угоду з підозрюваним у організації вбивства Катерини Гандзюк Ігорем Павловським та направила до суду обвинувальний акт. Його більше не вважають ймовірним організатором.

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в Херсоні було скоєно напад на Катерину Гандзюк - їй вилили сірчану кислоту в обличчя. Жінку з хімічними опіками госпіталізували. 4 листопада вона померла. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб.

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