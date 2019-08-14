Прокурори не прийшли на розгляд скарги на припинення розслідування щодо справи Гандзюк
Так, захисники оскаржували постанову ГПУ про зупинку досудового розслідування відносно підозрюваних у справі замовлення нападу на Гандзюк Мангера та Левін, інформує "Громадське".
Олександр Левін наразі переховується від слідства, що й стало причиною для зупинки розслідування.
Адвокати вважають, що ця постанова не стосується Мангера і просять суд скасувати це рішення. Мовляв, слідство має завершитись, а справа відносно Мангера має бути закритою.
14 серпня суддя Євген Сидоров мав розглянути скаргу адвоката Андрія Левковця, однак ГПУ, листом попросила відкласти засідання на 5 вересня.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура уклала угоду з підозрюваним у організації вбивства Катерини Гандзюк Ігорем Павловським та направила до суду обвинувальний акт. Його більше не вважають ймовірним організатором.
Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в Херсоні було скоєно напад на Катерину Гандзюк - їй вилили сірчану кислоту в обличчя. Жінку з хімічними опіками госпіталізували. 4 листопада вона померла. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк було затримано шістьох осіб.
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