Прокурори вимагають для Юн Сок Йоля 30 років ув’язнення за новим звинуваченням

Експрезидента Південної Кореї звинувачують у тому, що він спеціально відправляв дрони до КНДР.

У Південній Кореї команда спеціального прокурора вимагає призначити 30-річний тюремний строк колишньому президенту Юн Сок Йолю за звинуваченням у сприянні ворогу через ймовірний наказ направити військові дрони над Пхеньяном у 2024 році.

Група, яку очолює спеціальний прокурор Чо Ин Сок, також звернулася до Центрального окружного суду Сеула з вимогою засудити колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона до 25 років ув’язнення за тими ж звинуваченнями. Прокурори вважають, що імовірне відправлення дронів у жовтні 2024 року було спрямоване на провокування відповіді з боку Північної Кореї, щоб використати це як привід для невдалої спроби Юна запровадити воєнний стан. Це сталося через два місяці.

Нагадаємо, що у січні цього року колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля засудили до п'яти років позбавлення волі за обвинуваченнями, зокрема в опорі арешту. Група спецпрокурорів Південної Кореї запрошувала для колишнього президента Юн Сок Йоля смертну кару.