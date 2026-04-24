Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Прокурори вимагають для Юн Сок Йоля 30 років ув’язнення за новим звинуваченням

24 квітня 2026, 11:29
Експрезидента Південної Кореї звинувачують у тому, що він спеціально відправляв дрони до КНДР.
У Південній Кореї команда спеціального прокурора вимагає призначити 30-річний тюремний строк колишньому президенту Юн Сок Йолю за звинуваченням у сприянні ворогу через ймовірний наказ направити військові дрони над Пхеньяном у 2024 році.
 
Про це пише Yonhap.
 
Група, яку очолює спеціальний прокурор Чо Ин Сок, також звернулася до Центрального окружного суду Сеула з вимогою засудити колишнього міністра оборони Кім Йон Хьона до 25 років ув’язнення за тими ж звинуваченнями.
 
Прокурори вважають, що імовірне відправлення дронів у жовтні 2024 року було спрямоване на провокування відповіді з боку Північної Кореї, щоб використати це як привід для невдалої спроби Юна запровадити воєнний стан. Це сталося  через два місяці.

 

Нагадаємо, що у січні цього року колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля засудили до п'яти років позбавлення волі за обвинуваченнями, зокрема в опорі арешту. Група спецпрокурорів Південної Кореї запрошувала для колишнього президента Юн Сок Йоля смертну кару. 

Кореяпрокуратура

Останні матеріали

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється