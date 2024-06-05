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ПОЛІТИКА

Пропаганда рф поширює фейк про те, що Зеленський нібито придбав казино на Кіпрі

05 червня 2024, 10:17
Пропаганда рф поширює фейк про те, що Зеленський нібито придбав казино на Кіпрі
Джерело: president.gov.ua
рф прагне зіпсувати стосунки України з міжнародними партнерами.

російські пропагандисти поширюють фейк про те, що президент України Володимир Зеленський купив одне з найбільших казино у Європі, котре знаходиться на території Кіпру.

росіяни посилаються на турецьке ЗМІ, яке вказує, що купівлею готелю казино Vuni Palace у північній частині острова в Середземному морі займалася компанія, яка нібито є у власності Зеленського. Однак медіа не наводить жодного доказу цього твердження.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

"У такий спосіб росіяни прагнуть дискредитувати Україну серед закордонних партнерів та погіршити дипломатичні стосунки з Кіпром", − йдеться у повідомленні ЦПД. 

Нагадаємо,  російська пропаганда активно тиражувала повідомлення, що нібито Головне управління розвідки Міноборони України назвало точну дату повалення влади Володимира Зеленського. Утім у ГУР зазначили, не робили подібних заяв, а публікації з такою дезінформацією є систематичною кампанією росіян щодо дискредитації українського президента.

пропаганда рфВолодимир Зеленський

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