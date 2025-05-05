Прорахунок путіна. Чи змінили свою позицію США – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О'Брайен у тижневому огляді війни звертає увагу на можливу стратегічну помилку путіна, коли він не погодився на щедру пропозицію Трампа. На думку О'Брайена, путін помилково вважає, що США безвідмовно будуть робити те, що йому потрібно. Але найбільша помилка – це якщо Європа розслабиться, і продовжить покладатися на США.

Цікавий тиждень. Якщо ви читаєте багато європейської преси, то можете подумати, що за останні кілька днів Трамп змінився на 180 градусів, покинувши путіна в багнюці й повернувшись обличчям до України. Це, звісно, небезпечна думка, особливо в Європі. Багато європейських лідерів шукають будь-які ознаки, навіть найменші, щоб не робити необхідних кроків, і знову дозволити США зробити всю реальну роботу за них.

Відтак головною подією тижня може бути не зміна позиції Трампа, а те, що путін припустився серйозного прорахунку (бо вважав, що США у нього в кишені). Трамп запропонував йому все, що він міг бажати, а путін, схоже, необачно відмовився від цього.

Крім того, було багато інших історій, які впливають на війну. Я згадаю дві: найкращий тест на те, чи дійсно США змінюють свою позицію, і спробу росії домогтися 3-денного припинення вогню, щоб захистити парад до Дня Перемоги, який став для путіна головною подією року. Якщо він не може гарантувати безпеку для цього – це варто розглянути.

Чи прорахувався путін?

путін – це водночас і катастрофа як воєначальник, і страхітливий успіх. Він став катастрофою для росії (і, безумовно, для України), розв'язавши війну, якої не розумів, завдавши величезних втрат, які знищили майже всі сухопутні війська росії 2022 року, мілітаризувавши її економіку таким чином, що вона стала повністю залежною від Китаю, і залишивши її ізольованою в Європі. Якби США залишалися твердими у своїй підтримці України, він був би на шляху до великої поразки, і його вважали б одним з найгірших воєначальників в історії.

Проте він досяг значних успіхів у спотворенні або кооптації політичного керівництва країн, які мали бути його ворогами. В Європі він допоміг прийти до влади російським "троянським коням" Віктору Орбану та Роберту Фіцо. Ймовірно він досягне ще одного великого успіху, поставивши свого кандидата на чолі Румунії і, можливо, Болгарії. Люди недостатньо про це говорять, але якщо в Румунії та Болгарії будуть пропутінські уряди, ситуація для України в Чорному морі стане дійсно неспокійною. Зараз торгові судна, що виходять з Одеси, прямують до румунських та болгарських вод, де росіяни їх не атакують. Якщо румуни й болгари (навіть просто румуни) закриють свої води для кораблів з України – це буде великою проблемою.

І, звісно, він допоміг поставити Дональда Трампа на чолі США, що є найбільш приголомшливою російською стратегічною перемогою за останні 150 років.

Тож як воєначальник він є контрастом крайнощів. Цей тиждень міг стати ще одним. По суті, Дональд Трамп і його команда піднесли путіну на тарілочці майже ідеальний для нього план припинення вогню, і російський лідер не погодився. Зробивши це, путін цілком міг прорахуватися щодо сили росії та як далеко зайдуть США, щоб допомогти йому, а також щодо стану України. Це може стати фатальною помилкою.

Елементи плану Трампа для росії були настільки щедрими для путіна, що трохи дивує, що російський диктатор не пристав на них одразу – тим більше, що єдине, на що він, здавалося б, повинен був погодитися, щоб отримати всі ці блага, – це припинення вогню на 30 днів або близько того (чого, до речі, потребують російські військові). Те, що Трамп пропонував йому, було надзвичайним, якщо розглядати це в комплексі:

де-юре визнання США незаконної російської анексії Криму;

де-факто визнання США всіх інших російських завоювань;

план швидкого послаблення або навіть скасування санкцій проти російської економіки;

повернення захоплених російських активів (принаймні тих, що перебувають під контролем США);

обіцянка, що Україна не вступить до НАТО;

жодних інших суттєвих зобов'язань США щодо безпеки України.

Сам лише пункт про Крим був величезною поступкою путіну. Якщо США визнають законний контроль росії над Кримом, можна бути впевненим, що більша частина решти світу за межами Європи (включно з Китаєм) зробить те ж саме. Це легалізувало б у більшій частині світу зміну кордонів у Європі шляхом вторгнення.

І щоб отримати цю велику угоду, путіну, вочевидь, потрібно було лише погодитися на те, чого потребує його армія – припинення вогню на тривалий період. Можна було б подумати, що стратегічні воєначальники вхопляться за цей план. Дійсно, саме по собі послаблення санкцій разом із припиненням вогню стало б середньостроковою перемогою для росії.

Однак путін нерозумно відкинув цю угоду. Відтак, він відкинув шанс легалізувати та консолідувати свої захоплення та відбудову (і закріпити свої тісні стосунки з Трампом). Чому він так вчинив, не можу сказати, оскільки я не є достатньо досвідченим знавцем рашистів. Мені це здається глибоко безглуздим. Моє єдине припущення полягає в тому, що він вважає свою армію сильнішою, ніж вона є насправді, вважає Україну слабшою, ніж вона є насправді, вважає, що європейські держави не нададуть повної допомоги Україні, і, що найважливіше, вважає, що США зараз настільки близькі до нього, що він може розраховувати на підтримку США у будь-якому випадку.

Якщо це так, то він дуже ризикує.

Я не стверджую, що США зараз є другом України. Вони не є такими за Трампа і майже напевно не стануть ними. Однак Україні не потрібно, щоб США були великим другом, щоб досягти стратегічного успіху. Що Україні потрібно, так це щоб США продавали їй зброю, щоб США не послаблювали санкції проти росії і щоб США не стояли на шляху європейських держав у їхньому прагненні допомогти Україні. Якщо, відкинувши угоду Трампа, путін призведе до такої ситуації, він робить велику помилку.

Найкращі зміни

Новини були екстремальними (як завжди) і, можливо, небезпечними. Це історії, які стверджують, що Трамп зробив якийсь серйозний поворот у ставленні до України. Ознак цього дуже мало, і навіть висвітлення таких історій є небезпечним, особливо в Європі. Як я згадував вище, багато європейських держав відчайдушно чекають на будь-які ознаки того, що Трамп підтримає Україну і візьме на себе зобов'язання щодо європейської оборони, тому що це означає, що європейські держави можуть продовжувати повільно здійснювати необхідні зміни, не думати самостійно і ховати голову все далі й далі в пісок.

Я не вважаю, що 350 мільйонів доларів на військові поставки Україні, про які США оголосили за останні кілька днів, є особливо важливими. Вони були б введені в дію, поки Трамп вів переговори про свою велику угоду з путіним, і в контексті цієї війни є дуже незначною підтримкою. Крім того, вони не стосуються певних систем, яких Україна зараз відчайдушно потребує. Пам'ятайте, що кілька тижнів тому Україна попросила закупити озброєння на 50 мільярдів доларів, і те, що їй запропонували у вартісному вираженні, становить близько п'яти відсотків від цієї суми.

США також не погодилися надати Україні зенітні ракети Patriot, яких вона відчайдушно потребує і запаси яких закінчуються. Однією з причин, чому росіяни заполонили українське небо безпілотниками й ракетами, є спроба змусити українців вичерпати запаси Patriot – і, на жаль, їм це, здається, вдається. Масштаби російських дальніх атак невпинно зростають. Нещодавно українці підрахували, що з кінця березня росіяни запустили приблизно 200 ракет і 3000 шахедів під час своїх атак.

Варто зазначити, що в міру того, як ці атаки набирають обертів, з'являється все більше історій про те, що російські удари фактично влучають у Київ, українську столицю, яку завжди захищають деякі Patriot. Минулої ночі, наприклад, відбулася ще одна масована російська атака на Київ, і кілька російських безпілотників прорвали українську протиповітряну оборону.

Запуск ракети Patriot – лише одна ракета коштує 4 мільйони доларів

Якщо США продовжують відмовлятися продавати більше ракет Patriot Україні, то насправді нічого не змінилося, і США допомагають росії в цій кампанії. Це означає, що Трамп і надалі радий допомагати росії продовжувати вбивати українців і бути стратегічним активом для російської армії. Востаннє, коли українці звернулися з великим проханням про надання більшої кількості Patriot, Трамп зайшов так далеко, що висміяв їхнє прохання. Після чергової масштабної російської атаки на українські міста трохи більше двох тижнів тому Трамп заявив, що українці самі винні в цьому:

"Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів переважає тебе за розмірами, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети".

Отже, якщо США не розвернуться зараз і не почнуть продавати велику кількість (жменька не має значення) ракет Patriot, то я залишаюся глибоко скептичним щодо того, що ми побачимо якісь реальні зміни. А щоб ви знали, скільки б це коштувало, скажу вам, що ціла нова батарея Patriot коштує близько 1 мільярда доларів, а кожна окрема ракета – близько 4 мільйонів доларів. Інакше кажучи, якби весь пакет продажу зброї Україні на суму 50 мільйонів доларів, оголошений на початку тижня, включав лише ракети Patriot (а це не так), то він покрив би вартість аж 12 ракет. Цю суму можна було б використати за одну ніч.

Тож поставки Patriot залишаються великим випробуванням намірів адміністрації Трампа.

російська осічка на день перемоги

Відхиливши велику угоду Трампа, яка передбачала більш тривале припинення вогню, росіяни розвернулися і зробили абсурдну пропозицію, щоб на знак доброї волі Україна і росія взяли на себе зобов'язання припинити вогонь на три дні, починаючи з 8 травня. Це був найбільш корисливий жест доброї волі, оскільки коротке припинення вогню на ці дні дуже допомогло б путіну. Це дозволило б російським військовим мати кілька днів на перезавантаження, але, що більш важливо, це дозволило б путіну провести парад перемоги 9 травня на Красній площі без страху перед українським ударом.

Парад до дня перемоги в росії у 2020 році – до того, як їм довелося турбуватися про українські повітряні удари

Для тих, хто не знає – цей парад є, мабуть, найважливішим щорічним публічним видовищем, яке проводить путін. Це парад на честь перемоги союзників над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, який дозволяє путіну стверджувати, що росія/СРСР відіграла найбільшу роль у перемозі над нацистами, а також демонструє російську військову силу сьогодні.

Він також передбачає участь дружніх світових лідерів, які прибувають до Москви, щоб стати свідками цієї події, і цього року він мав стати одним з найбільших з часів повномасштабного вторгнення. Кілька днів тому росіяни робили з цього велику ставку, публікуючи заяви про вражаючий список гостей (до якого входить президент Китаю Сі Цзіньпін). Ось російське повідомлення:

Серед підтверджених гостей на день перемоги над фашизмом у Москві – президент Сербії Александар Вучич, президент Республіки Сербської Мілорад Додік, президент Китаю Сі Цзіньпін, президент Словаччини Роберт Фіцо, президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Венесуели Ніколас Мадуро, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва та інші, як повідомляє російський портал РБК. У параді також візьмуть участь президенти Буркіна-Фасо, В'єтнаму, Куби, Абхазії, Азербайджану, Палестини, Таджикистану, Туркменістану, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Вірменії.

Проблема, яку путін не до кінця врахував, коли почав хвалитися, полягає в тому, що він не може повністю гарантувати безпеку цих лідерів. російська ППО виявилася, одним словом, слабкою. Будь-який великий український удар під час параду мав би шанс провести принаймні невелику кількість безпілотників крізь російський оборонний екран.

Українці мудро поки що відмовляються робити за путіна брудну роботу. Вони публічно відхилили пропозицію про 3-денне припинення вогню і дали зрозуміти, що не можуть гарантувати безпеку жодному лідеру, який перебуває в Москві. Зрозуміло, що російська реакція була сповнена хвалькуватості й засудження, але це більше свідчить про їхнє розчарування, ніж про щось інше. Пам'ятаєте, рік тому росіяни були більш ніж щасливі поставити під загрозу життя прем'єр-міністра Греції в одній зі своїх спроб дістати Зеленського за допомогою ракетного удару. Не схоже, що вони можуть скаржитися, якщо українці атакують путіна з повітря зараз – це війна.

російська осічка вже спричиняє їм проблеми. Дивно, але з'явилися повідомлення, що і сербський, і словацький президенти захворіли на якусь незрозумілу хворобу і, можливо, не зможуть здійснити візит. Дивовижний збіг обставин.

Цей парад має шанс стати нервовою поразкою для росії, а також підкреслити, в якій дурній і згубній війні ми перебуваємо. Ми перебуваємо на 39-му місяці війни (повномасштабного вторгнення), яка повинна була тривати кілька днів або, щонайбільше, тижнів. І після більш ніж 3 років, майже мільйона російських жертв, знищення десятків тисяч одиниць військової техніки тощо, путін стурбований тим, що українські повітряні удари можуть зірвати його показовий захід.

Якби США залишилися вірними Україні, росія була б на шляху до повного стратегічного провалу.

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