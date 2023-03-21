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Прорвати сухопутний міст до Криму: в НАТО розповіли, яким бачать контрнаступ ЗСУ

21 березня 2023, 16:36
Прорвати сухопутний міст до Криму: в НАТО розповіли, яким бачать контрнаступ ЗСУ
Фото: з вільного доступу
Підготовка до контрнаступу збройних сил України, який очікується навесні-літом, активно триває.

В найближчі 6 місяців стануть вирішальними у війні.  

Повідомляє Bild.

Про це заявив високопосадовець НАТО, чиновник не сумнівається в тому, що зброя, яку зараз надає Захід, буде використана вже в кінці весни, аби витіснити російську армію з Півдня і Сходу України. 

"Ми готуємось до наступу навесні чи влітку. Найближчі 6 місяців стануть ключовим періодом у війні не лише для України, а й для союзників", — сказав посадовець НАТО.

Він також розказав про можливі епіцентри українського контрнаступу і додав, що має бути дуже обережним з міркувань безпеки. 

росія справедливо прогнозує, що в основному українські наступи відбуватимуться у Луганській та Запорізькій областях, додав він.

Представник НАТО також заявив, що подальші наступальні дій Збройних сил України він не може коментувати. Їх слід розуміти або як відволікання російських військ або як реальну ціль зусиль зі звільнення українських територій. "Прорвати сухопутний міст до Криму" - така мета наступу на Південному Сході країни, вважає посадовець НАТО.

Сьогодні стало відомо, що НАТО збільшить кордон з росією удвічі.
війнаНАТОУкраїна

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