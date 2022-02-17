Прощавай, моя "пташко": українець Поляков вимушено продав свою частку у Firefly Aerospace за $1

За словами двох людей, знайомих із ситуацією, уряд США припинив поточні операції із запуску ракети Firefly у Ванденберзі, оскільки розглядається проблема власності з Поляковим

Українець Макс Поляков продав свою частку акцій в Firefly Aerospace за символічну суму на вимогу Комітету з іноземних інвестицій США (CFIUS).

Як передає Укрінформ, про це бізнесмен повідомив у Фейсбуці.

"Я віддаю за $1 усі свої 58% акцій Firefly моєму співзасновнику та партнеру Тому (Том Маркусік - ред.). Шановні CFIUS, Air Force та 23 агентства США, які зрадили мене та засуджують мене всіма своїми діями за останні 15 місяців. Сподіваюся, тепер ви щасливі. Історія розсудить усіх вас, хлопці. Макс любить Україну, і так, у мене український паспорт, і я засновник Firefly! Прощавай, моя "пташко", і зрештою я пишаюся тим, що я зробив для душі та спадщини моєї землі", - написав Поляков.

Як повідомляв Укрінформ, видання "НВ. Бізнес" оприлюднило інформацію з посиланням на Bloomberg, відповідно до якої представники уряду США та аерокосмічної промисловості висловили побоювання, що цінні технології можуть потрапити до України, Росії чи інших країн, які намагаються розробити ракетні програми.

За словами двох людей, знайомих із ситуацією, уряд США припинив поточні операції із запуску ракети Firefly у Ванденберзі, оскільки розглядається проблема власності з Поляковим.

Firefly та Noosphere Ventures вже понад п'ять років співпрацюють з урядом США. Компанія Firefly, яка розташована в Сідар-Парку, штат Техас, США, розробляє лінійку ракет-носіїв та космічних апаратів для комерційних запусків малого та середнього корисного навантаження.

За цей період Firefly одержала контракти від Агентства передових оборонних дослідницьких проєктів США (DARPA), NASA і ВПС США, а також отримала численні ліцензії від інших агентств у складі уряду США.

Крім того, Firefly в рамках контракту на довгострокову оренду отримала доступ до пускового майданчика 2W на базі Космічних військ Ванденберг.

В рамках цих контрактів та партнерств Макс Поляков особисто та його компанії неодноразово проходили ретельні перевірки, і жодних проблем із безпекою не було виявлено, зазначають у компанії.

Після невдалого польоту легкої ракети-носія Alpha у вересні поточного року компанія планувала здійснити наступний запуск вже у грудні ц.р. у Ванденберзі, однак запуск був відкладений.

Читайте також: Капіталізація Facebook знизилась до 600 мільярдів доларів