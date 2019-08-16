Протестувальники у Гонконзі бойкотують проти ремейку "Мулан" через підтримку головною акторкою силовиків

Іфей опублікувала в китайській соцмережі Weibo одну з фотографій газети People's Daily, зазначивши, що вона "підтримує гонконгівську поліцію і тепер будь-хто може побити її"

Акторка Лю Іфей, яка зіграє головну роль у ремейку "Мулан" 2020 року від студії Disney, підтримала гонконгівських силовиків у боротьбі з найзапеклішими протестами із часів, коли британська колонія повернулася під протекторат Китаю в 1997 році. Демонстранти закликають бойкотувати фільм.

Іфей опублікувала в китайській соцмережі Weibo одну з фотографій газети People's Daily, зазначивши, що вона "підтримує гонконгівську поліцію і тепер будь-хто може побити її", додавши "ганьба Гонконгу". Пост зібрав понад 80 тисяч лайків, інформує "Громадське".

Так акторка відреагувала на побиття китайського журналіста пропекінського виданя "Global Times" Фу Гохо, над яким демонстранти знущалися кілька годин за аналогічну заяву.

Після цього в Twitter запустили хештег #BoycottMulan. Користувачі соцмережі звинуватили акторку в підтримці жорстких дій поліції і нагадали, що Іфей - громадянка США.

Нагадаємо, що у Безансоні поліція затримала вчителя французької мови, підозрюваного у зґвалтуванні не менш ніж 50 дітей віком до 15 років у країнах Азії.