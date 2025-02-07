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ПОЛІТИКА

Протести в Словаччині проти уряду Фіцо: люди виступають за Європу та проти проросійської політики

07 лютого 2025, 20:21
Протести в Словаччині проти уряду Фіцо: люди виступають за Європу та проти проросійської політики
Фото: news.yahoo.com
Акції відбуваються у понад 50 містах.

У п'ятницю в десятках словацьких міст і за кордоном знову проходять акції протесту проти уряду прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє Aktuality.

Акції відбуваються у понад 50 містах.

На заходах під гаслом "Словаччина – це Європа" учасники висловлюють свою незгоду з політикою нинішнього уряду і стурбованість тим, що нинішнє керівництво країни готує вихід Словаччини з Європейського Союзу і НАТО.

Захід у Братиславі організовує громадська ініціатива "Мир в Україні", яка попереджає, що влада лякає словаків нібито державним переворотом.

"Вони лякають словаків державним переворотом, але ніякого перевороту не буде. Вони лякають їх насильницькими протестами, але наші протести мирні і гідні. Вони лякають їх, тому що нічого іншого не знають", – заявили в громадському об'єднанні.

"Це просто казки, брехня і марення. Словаки добре знають, що реальна загроза для нашої батьківщини – це прем'єр-міністр, який співпрацює з нашим ворогом", – додали в громадській ініціативі, маючи на увазі політику Фіцо і поїздки представників уряду і керівної партії до росії.

На думку організаторів протестів, уряд Фіцо загрожує майбутньому Словаччини в демократичній і вільній Європі. "Не дозволимо, щоб у нашій країні домінували авторитарні практики і проросійська пропаганда", – закликали організатори.

Словаки, які проживають за кордоном, протестуватимуть, також у Празі, Брно, Берліні, Брюсселі, Кракові, Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Люксембурзі та інших містах.

У п'ятницю Фіцо написав у Facebook: "Цікаво, чому люди насправді збираються сьогодні протестувати". Потім він додав статтю про те, що Європейська комісія не бачить жодних ознак того, що Словаччина розглядає можливість виходу з ЄС.

ЄвропаСловаччинаРоберт Фіцоросія загроза

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