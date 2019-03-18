Протести "жовтих жилетів" у Парижі: близько 80 магазинів і офісів розграбовані, затримано 200 людей

Під час протестів "жовтих жилетів" та анархістів на Єлисейських полях в Парижі 16 березня близько 80 магазинів і офісів були розграбовані.

Прем’єр-міністр Едуард Філіп визнав, що вжиті заходи безпеки були "недостатніми" для стримування насильства і запобігання правопорушень з боку учасників акції, повідомляє "Громадське" з посиланням на АFP.

Протести 16 березня характеризувалася різким зростанням насильства після зменшення кількості учасників акцій, яке спостерігалося упродовж останніх тижнів. Зазначимо, що це 18-ий тиждень протестів у Франції.



Фото:ВВС



Фото:ВВС

"Таке відчуття, що це ніколи не закінчиться. Ви можете протестувати, але навіщо все руйнувати? Ремонт вікон буде коштувати щонайменше 25 тисяч євро і значна частина товарів зникла", - сказав Емір Фатнассі, власник магазину на Єлисейських полях, який розгромили протестувальники.



Фото:ВВС



Фото:ВВС

Відомо, що анархісти з "чорного блоку" підпалили пивний ресторан Fouquet та магазин сумок Longchamp, а також пошкодили магазини одягу Hugo Boss, Lacoste і Celio, банк, шоколатьє і кілька газетних кіосків.

Під час сутичок з протестувальниками поліція застосувала сльозогінний газ, шумові гранати і водомети. За інформацією АFP, після протестів 16 березня правоохоронці затримали 200 людей, серед яких 15 неповнолітніх.



Фото: Twitter

17 березня представники "жовтих жилетів" закликали міністра внутрішніх справ Крістофа Кастаньєра піти у відставку через нездатність стримати "чорний блок". Вони звинувачують анархістів у підриві мирних щотижневих демонстрацій.

Нагадаємо, що у Франції в середині листопада люди вийшли на масові протести проти підвищення цін на паливо, а також проти загального падіння рівня життя. Протестувальники були невдоволені політикою Еммануеля Макрона, якого називали "президентом для багатих". Тоді у сутичках між протестувальниками та поліцією постраждали 409 людей, 14 з потерпілих були у важкому стані. Десятеро людей загинули через протести.