Протести "жовтих жилетів" у Парижі: близько 80 магазинів і офісів розграбовані, затримано 200 людей
Прем’єр-міністр Едуард Філіп визнав, що вжиті заходи безпеки були "недостатніми" для стримування насильства і запобігання правопорушень з боку учасників акції, повідомляє "Громадське" з посиланням на АFP.
Протести 16 березня характеризувалася різким зростанням насильства після зменшення кількості учасників акцій, яке спостерігалося упродовж останніх тижнів. Зазначимо, що це 18-ий тиждень протестів у Франції.
Фото:ВВС
Фото:ВВС
"Таке відчуття, що це ніколи не закінчиться. Ви можете протестувати, але навіщо все руйнувати? Ремонт вікон буде коштувати щонайменше 25 тисяч євро і значна частина товарів зникла", - сказав Емір Фатнассі, власник магазину на Єлисейських полях, який розгромили протестувальники.
Фото:ВВС
Фото:ВВС
Відомо, що анархісти з "чорного блоку" підпалили пивний ресторан Fouquet та магазин сумок Longchamp, а також пошкодили магазини одягу Hugo Boss, Lacoste і Celio, банк, шоколатьє і кілька газетних кіосків.
Під час сутичок з протестувальниками поліція застосувала сльозогінний газ, шумові гранати і водомети. За інформацією АFP, після протестів 16 березня правоохоронці затримали 200 людей, серед яких 15 неповнолітніх.
Фото: Twitter
17 березня представники "жовтих жилетів" закликали міністра внутрішніх справ Крістофа Кастаньєра піти у відставку через нездатність стримати "чорний блок". Вони звинувачують анархістів у підриві мирних щотижневих демонстрацій.
Нагадаємо, що у Франції в середині листопада люди вийшли на масові протести проти підвищення цін на паливо, а також проти загального падіння рівня життя. Протестувальники були невдоволені політикою Еммануеля Макрона, якого називали "президентом для багатих". Тоді у сутичках між протестувальниками та поліцією постраждали 409 людей, 14 з потерпілих були у важкому стані. Десятеро людей загинули через протести.
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