Процес вступу України до ЄС стикається з бюрократичними та політичними перешкодами – Atlantic Council

Процес переговорів про вступ країн зазвичай дуже довгий і не завжди залежить від країн-кандидатів чи їхнього темпу проведення реформ.

Нещодавнє рішення Європейської Ради про початок переговорів про вступ України до ЄС стало доленосним моментом як для Києва, так і для Європейського Союзу. Тепер починається серйозна робота.

Майбутні переговори щодо приведення України у відповідність до стандартів і правил ЄС стануть технократичним і політичним подвигом. Єврокомісія буде контактною особою протягом усього цього процесу. Європейська Рада, що складається з 27 країн-членів, має офіційно підтвердити український прогрес.

Про це пише в своїй статті директор Європейського центру Atlantic Council Джеймс Батчік.

"Членство в ЄС ще не стало вирішеним питанням для України. Навпаки, тепер перед Києвом стоїть багато роботи. Україна вже здійснила низку реформ, у тому числі у сфері судочинства, прав меншин та антикорупційного законодавства, щоб відповідати умовам Єврокомісії до початку переговорів про членство, але це був лише початок", - пише Джеймс Батчік.

Джеймс Батчік, вказує, що Україні тепер необхідно виконати велику роботу, приводячи свої стандарти та правила у відповідність із "acquis communautaire" – правилами ЄС, які охоплюють різноманітні сфери від економіки до судової системи. Цей процес включатиме 35 окремих розділів або категорій, що охоплюють всі аспекти законодавства ЄС.

Після завершення рекомендацій, Єврокомісія розробить рамки для переговорів, які має затвердити Європейська Рада. Кожен розділ буде закриватися після переконання Єврокомісії та Європейської Ради, що Україна виконала необхідні реформи. На завершальному етапі, Європейська Рада та Європарламент мають схвалити рекомендацію стосовно приєднання України до ЄС.

Проте, автор вказує на складність цього процесу через політичний елемент. Рішення Європейської Ради вимагає одностайності, що надає право вето будь-якій країні-члену. Це створює можливість для блокування процесу приєднання з будь-якої причини, навіть не пов'язаної із реформами України. Також існують турботи щодо впливу приєднання України на внутрішні пріоритети деяких країн, а також на саму систему субсидій ЄС.

Аналітик вважає, що найбільш важливим залишається підтримка України у її євроінтеграційних зусиль, оскільки це не тільки сприяє демократичному розвитку країни, але і важливо для геополітичної стабільності в регіоні та розвитку Європи в цілому.