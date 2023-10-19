Противник допомоги Україні та соратник Трампа поки не буде спікером Палати представників США – CNN

У нижній палаті парламенту може головувати тимчасовий спікер.

Прихильник експрезидента США Дональда Трампа республіканець Джим Джордан, який виступає проти допомоги Україні, вважає недоцільним ще одне голосування за спікера Палати представників.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

Як розповів виданню представник від Техасу Пет Феллон, на закритій зустрічі Республіканської партії Джордан заявив, що підтримує резолюцію щодо розширення повноважень Патріка МакГенрі як тимчасового спікера. У разі затвердження такої ініціативи МакГенрі зможе обіймати цю посаду до січня 2024 року.

“Я не знаю, чи будемо ми проводити ще одне голосування. Якщо резолюція буде прийнята, ми деякий час не будемо проводити повторне голосування”, – сказав республіканець з Техасу.

Як уточнюють джерела CNN, Джим Джордан не хоче повністю відмовлятися від участі у виборах спікера. У той час, коли у Палаті представників головуватиме тимчасовий спікер, він намагатиметься зміцнити свої позиції.

Джордан вже програв дві спроби стати спікером Палати представників, не набравши потрібної кількості голосів. Під час третього голосування його підтримка може бути ще меншою. Щоб стати спікером потрібно отримати 217 голосів усіх представників нижньої палати парламенту, натомість Джим Джордан востаннє отримав лише 199.