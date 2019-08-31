Провадження проти фігуранта справи про "диктаторські закони 16 січня" закрили законно, - Сарган

У Луценка наполягають — провадження проти фігуранта справи про «диктаторські закони 16 січня» закрили законно

"Стаття КК, яку 5,5 років Горбатюк (керівник Управління спец розслідувань ГПУ) пред’являв Калєтніку - давно декриміналізована. По справі є рішення судів, в яких чітко вказано на відсутність складу злочину, по цій же справі було відмовлено у проведенні заочного розслідування через відсутність складу злочину, є рішення суду про необхідність закриття справи",- заявила прес-секретарка Луценка Лариса Сарган.

Вона додала, що ще 20 кримінальних проваджень передали від управління спецрозслідувань ГПУ до інших органів за підслідністю.

За словами Сарган, ці провадження не мають стосунку ні до справ Майдану, ні до колишніх високопосадовців.

Напередодні стало відомо, що ГПУ в останній робочий день Луценка закрила провадження проти Калєтніка, а ще у 20-ти справах Луценко змінив орган досудового розслідування через "неефективне здійснення досудового розслідування".

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України звільнила Юрія Луценка з посади генерального прокурора і призначила новим очільником ГПУ Руслана Рябошапку.