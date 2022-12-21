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CУСПІЛЬСТВО

Провокацію у білорусі поблизу України готують російські "вагнерівці" - Центр спротиву

21 грудня 2022, 16:18
Провокацію у білорусі поблизу України готують російські
Фото: українська правда
росія готує провокацію на кордоні з Україною, ймовірно, щоб втягнути білоруську армію у війну проти української держави.
Як повідомляє Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ, у село Крупейкі Гомельської області прибула група 80—90 осіб з легкоброньованою технікою та інженерними підрозділами. Група причетна до "ПВК Ліга", яка є частиною "ПВК Вагнер".
 
Водночас білорусь вже запровадила тимчасове обмеження на вʼїзд та вхід біля прикордонної смуги Лоївського району, який межує з Чернігівщиною.
 
"Одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито ЗСУ. Адже йдеться про саме тих найманців, які прибули до білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства "ГардСервіс", де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області", — заявили в ЦНС.
Білорусьвійна росії з Україноюпвк вагнера

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