Прямі іноземні інвестиції в Україну за І півріччя зросли на $2,7 мільярда - Данилишин
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин.
"Надходження прямих іноземних інвестицій визначаються головним чином реінвестованими доходами іноземних інвесторів. Так, прямі іноземні інвестиції в економіку України через участь прямого інвестора в капіталі зросли за 6 місяців на 2,7 млрд доларів США, з яких 2,3 млрд. доларів - реінвестовані доходи прямого інвестора", - йдеться в повідомленні.
Водночас без урахування реінвестованих доходів інвестиції прямого інвестора в капітал підприємства прямого інвестування (430 млн доларів США) були недостатніми навіть для компенсації відпливу коштів прямих інвесторів з підприємств прямого інвестування через боргові інструменти (-460 млн доларів США).
Як відомо, реінвестовані доходи - це частка прямих інвесторів в нерозподіленому прибутку чи збитку підприємства прямого інвестування, розраховані на основі чистих доходів від операційної діяльності банків з ПІІ відповідно до частки участі прямого іноземного інвестора в їх капіталі.
Нагадаємо, що в Україні з початку року індекс інвестиційної привабливості зріс з 2,4 до 2,84.
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