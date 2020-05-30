Прибулим на ЗНО з-за кордону чи окупованих територій не потрібна обсервація – Степанов Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину до 22 червня

Особи, що приїжджають з-за кордону або з тимчасово окупованих територій для проходження ЗНО, не потребують обсервації чи самоізоляції.

Максим Степанов / Фото: Укрінформ

Про це сказав під час онлайн-брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу. "Що стосується проведення ЗНО, особи, які для складання незалежного зовнішнього оцінювання приїжджають в Україну з-за кордону чи перетинають лінію розмежування з тимчасово окупованих територій, тепер не повинні перебувати на обсервації чи самоізоляції, якщо це саме для проходження ЗНО", - наголосив Степанов. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом 30 травня в Україні 23204 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 696 летальних, 9311 пацієнтів одужало.

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