Причиною Іловайської трагедії є неналежна організація оборони країни - проміжний звіт ТСК

У ТСК також зазначають, що керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу часів Іловайської трагедії нібито протидіяло та блокувало роботу попереднього складу ТСК під час минулого ТСК

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради оприлюднила проміжний звіт розслідування причин Іловайської трагедії, унаслідок якої загинули 366 українських військових. Попередньою причиною тих подій депутати вважають неналежну організацію оборони країни.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради, пише Громадське.

"Основними причинами, які призвели до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни як системи політичних, економічних, соціальних, військових, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів щодо захисту держави в умовах збройної агресії", - вважають у ТСК.

Комісія визначила низку чинників, які спричинили Іловайську трагедію:

невведення воєнного стану, що призвело до дезорганізації управління військовими діями;

помилкові кадрові рішення і дії політичного і військового керівництва;

невжиття політичним і військовим керівництвом заходів щодо розблокування іловайського угрупування українських військових та організації коридору для їхнього виведення з оточення.

У ТСК також зазначають, що керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу часів Іловайської трагедії нібито протидіяло та блокувало роботу попереднього складу ТСК під час минулого скликання парламенту. На думку чинних членів комісії, це відбувалося навіть попри неодноразові скарги попередньої ТСК колишньому президенту Петру Порошенку.

Не єдине розслідування

У серпні Офіс генерального прокурора оприлюднив перебіг свого розслідування Іловайської трагедії. Там не встановили зв'язку між діями командування української армії та смертю військових, але кажуть про "низку помилок":

не цілком була врахована розвідувальна інформація про кількість бойовиків та засоби, які вони мали;

недостатньо врахована зміна оперативної ситуації в районі секторів Б і Д;

окремі порушення під час підготовки планувальних документів стосовно проведення операції.

Крім того, до кримінальної відповідальності уже притягнули чотирьох генералів Збройних сил РФ. Проте в ОГП розслідування трагедії ще не завершили. Там також сподіваються, що Іловайська трагедія стане предметом розслідування Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, що Путін заявив, що Москва ніколи не погодиться з тим, що є однією зі сторін збройного конфлікту на Донбасі. За його словами, це не закріплено в мінських угодах.