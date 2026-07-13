Придатні до служби українці мають бути в Україні і захищати її – міністр оборони Польщі

У своїй промові Косіняк-Камиш також розкритикував ультраправого антиукраїнського політика Брауна та опозиційну партію "Право і справедливість".

Усі молоді українці, придатні до військової служби, повинні бути в Україні та боронити її від російської агресії.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

У своїй промові Косіняк-Камиш розкритикував ультраправого антиукраїнського політика Гжегожа Брауна та опозиційну партію "Право і справедливість" за те, що вони "підігрівають небезпечні настрої у суспільстві".

"Подивіться, до чого ми дійшли сьогодні: народ, який заслуговує на Нобелівську премію миру – Польща, поляки – за те, що відкрили свої серця й двері своїх домівок, не створюючи таборів для біженців, прийняли 3 мільйони біженців. А сьогодні цей фанатизм, який вибухнув, перетворився на щось просто дуже небезпечне", – сказав він.

Водночас міністр розкритикував придатних до служби українців, заявивши, що їм слід бути в Україні та боронити її від росії.

"Чи все гаразд з українцями? Ні, не все гаразд. Чи нормально розбивати авто за мільйони злотих і заїжджати на "Морське Око"? Ні, це ненормально, і таких треба виганяти. Усі молоді, придатні до бойових дій, українці мають бути в Україні й там служити батьківщині", – сказав Косіняк-Камиш.